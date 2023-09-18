CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman Adaylığını Açıkladı

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, il başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Kahraman, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, teşkilatıyla birlikte çalıştığını ve ilçe başkanlarıyla mücadele ettiğini belirtti. Adaylık açıklamasında, siyasetin ekip çalışması olduğunu vurgulayan Kahraman, Edirne'nin geleceği için aday olduklarını ifade etti.

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kahraman, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, göreve geldiğinden bu yana teşkilatıyla durmadan çalıştığını söyledi.

Önceki yönetimden devraldıkları bayrağı daha ileri taşımak için ilçe başkanlarıyla birlikte mücadele ettiğini belirten Kahraman, "Hiçbir şeyin kararını yalnız almadık hep örgüte danıştık. Örgütsüz hiçbir şey olmaz dedik." diye konuştu.

Seçimde ve seçimin ardından tüm teşkilatın çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Yapacak çok işimiz var. Bugün adaylık açıklaması yapacağım ama burada ben sadece Samet Kahraman olarak aday değilim. Bugün yağmurda, çamurda emek veren kadınlarımız aday, gençlerimiz aday, emekçilerimiz aday sadece Samet Kahraman aday değil.

Siyaset ekiple yapılır. Bizde uzun zamandır ekip arkadaşlarımızla hayaller kurarız. O hayaller uğruna da çalışmaya devam ederiz, çabalarız, emek veririz ve biz burada ekip arkadaşlarımızla beraber Edirne'nin geleceği için adayız. Edirne'nin geleceğinde bir parça olmak ve Edirne'nin geleceğinde ben de yer almak için bugün burada adaylığımı hepinizin önünde ilan ediyorum."

Toplantıya, CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

CHP Edirne İl Başkanlığı kongresi 24 Eylül Pazar günü saat 11.00'de Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.