CHP Didim İlçe Kongresinde Yeni İlçe Başkanı Seçildi

CHP Didim İlçe Kongresinde iki listenin yarıştığı seçimde oy kullanan 305 delegeden 184 delegenin oyunu alan Ahmet Yılmaz, CHP'nin Didim'deki yeni ilçe başkanı oldu.

CHP Didim İlçe Kongresinde iki listenin yarıştığı seçimde oy kullanan 305 delegeden 184 delegenin oyunu alan Ahmet Yılmaz, CHP'nin Didim'deki yeni ilçe başkanı oldu.

Belediye düğün salonunda yapılan CHP Didim ilçe kongresine CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP'li belediye meclis üyeler, İl ve ilçe yöneticileri, delegeler ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan seçimi yapıldı. Kongrenin divan başkanlığına CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız gerçekleştirdi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay konuşmasında her iki adaya da başarılar dileyerek başlarken "Kongrelerimiz yaptıktan sonra sahaya çıkarak demokrasi mücadelesi içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Kim seçilirse seçilsin kazanan demokrasi ve partimiz olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Seçimlerde 323 delegeden 305 delege sandığa gelerek oy kullandı. 305 delegeden Sarı liste adayı Dilaver Demir 121 oy alırken 184 oy alan mavi liste adayı Ahmet Yılmaz yeni ilçe başkanı olarak seçildi.

Seçimi kazanan Yılmaz tebrikleri kabul ederken, iki başkan adayı birlikte partilileri selamladı. Mevcut İlçe Başkanı Nurettin Koçak, seçimi kazanan Ahmet Yılmaz ve diğer aday Dilaver Demir, yönetimleriyle birlikte basına poz verdi. - AYDIN