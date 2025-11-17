Haberler

CHP'den Yolsuzluk Davası İçin TRT Yayın Teklifi

Güncelleme:
CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında duruşmaların TRT'den yayınlanması için 6 ay önce kanun teklifi verdiklerini açıkladı. Emir, Bahçeli'ye davette bulunarak, yargılamaların halkın gözü önünde gerçekleşmesini talep etti.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında duruşmaların TRT'den yayınlanması için kanun teklifi verdiklerini söyleyerek, "İşte bizim kanun teklifimiz burada. 6 ay geçti tık yok. Sayın Bahçeli, sizi sözünüzün arkasında durmaya davet ediyorum" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ve duruşmaların TRT'den yayınlanmasına ilişkin, "Haziran ayında Sayın Bahçeli, 'Duruşmalar TRT ekranlarından yayınlansın' dedi ve biz o gün 3 grup başkan vekili imzasıyla kanun teklifi verdik. Ceza Muhakemesi Usul Kanunu'nun 183'üncü maddesine bir ek yapalım ve 'Söz konusu sanıklar seçilmiş kişilerse ve onların iradeleri uygunsa, bu duruşmaları TRT yayınlasın, internetten yayınlasın ve diğer kanalların da alabilmesi için teknik altyapıyı oluştursun' diyoruz açıkça. İşte bizim kanun teklifimiz burada. 6 ay geçti tık yok. Sayın Bahçeli, sizi sözünüzün arkasında durmaya davet ediyorum. Eğer güveniyorsanız, inanıyorsanız, 'Yargılama halkın gözü önünde olsun' diyorsanız, gerçekten, 'Burada seçilmiş belediye başkanlarını, yüzlerce arkadaşımızı cezaevinde aylarca tutmak için yeterli sebep var' diyorsanız hodri meydan, kanun teklifi hazır, 6 aydır bekliyor. Neyi bekliyorsunuz siz? Varsa cesaretiniz gelin TRT'den yayınlayalım, diğer kanallar TRT'den görüntüleri alabilsinler ve Türkiye artık şu iddianame, iddia, iftira, mahkemelerden, girdaptan çıksın. Biz siyaset yapmak istiyoruz. Onlar siyaset yapamadıkları için, halktan koptukları için pahalılık, yoksulluk, işsizlik, umutsuzluk gibi sorunları konuşamadıkları için siyaseti birkaç savcı ve böylesine birkaç iftiracı üzerinden dizayn etmeye çalışıyorlar. Ama bilsinler ki bu milletin vicdanı ve feraseti buna asla izin vermeyecektir" diye konuştu.

Emir, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ancak seçim döneminde hapisten çıkmaması durumunda partisinin bütün üyelerinin aday olabileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
