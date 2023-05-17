CHP'den seçim tutanağı açıklaması: 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçimler sonrası YSK tutanaklarında tespit edilen tutarsızlık iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sistemlerine yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını girdiklerini ifade eden Erkek, "Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandık tutanağında farklılık tespit ettik. Bütün sandıkların sonuçları hem bizim tutanaklar hem de YSK tutanakları karşılaştırılarak kontrol edildi ve gerekli tüm itirazlar yapıldı, süreç takip ediliyor." dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharreme Erkek, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Erkek, sosyal medyada da gündeme gelen 14 Mayıs seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu tutanaklarında tespit edilen tutarsızlık iddialarına değindi.

"YÜZDE 99.9 ORANINDA ISLAK İMZALI TUTANAKLARI SİSTEME GİRDİK"

Erkek'in açıklamaları şöyle: "Bilgileriniz üzere 14 Mayıs'taki seçimde yurt içinde 192 bin 214 sandığımız vardı, yurt dışında 9 bin 593 sandığımız vardı, toplam 201 bin 807 sandığımız vardı. Bu sandıkların tamamına yakınında, yani yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemimize girdik. O küçücük oranı da kontrollerini yapıyoruz, sistemimize gireceğiz.

"HER BİR OYU TAKİP EDİYORUZ"

Öncelikle bizim sistemimiz nasıl çalışıyor bunu paylaşayım. Oylar kullanılıyor, sandıklar açılıyor, sayım döküm işlemleri yapılıyor, sandık sonuç tutanakları hazırlanıyor, imzalanıyor, bu sandık sonuç tutanağını bizim sandık kurulu üyemiz veya müşahitimiz okul sorumlumuza ulaştırıyor, o da ilçe başkanlığımıza, o da bunu sisteme girdiğinde otomatik olarak genel merkezimiz bunu görüyor. Ve bu sandık sonuç tutanağı sisteme girildiğinde aynı sandık sonuç tutanağı da YSK'nın sistemine girmişse ve arada bir farklılık varsa bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor. Bizim kendi sandık sonuç tutanağımız ile YSK'nın arasında bir uyuşmazlık var ise bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor. Bunu hem genel merkez hem il hem ilçe görüyor. Yani son derece sağlıklı bir alt yapımız ve sistemimiz var. Çünkü bizim için seçmenin iradesi her şeyin üstündedir. Her bir oyu takip ediyoruz.

"2 BİN 269 SANDIK TUTANAĞINDA FARKLILIK TESPİT ETTİK"

Size tam rakamları vereceğim. Cumhurbaşkanlığı için önce vereyim. Biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı için ayrı milletvekilliği için ayrı tutanaklar düzenleniyor. Toplam 201 bin 807 sandık. Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandık tutanağında farklılık tespit ettik. Tabii 4 adayın da lehine, aleyhine olabilir. Ayrıca bizim adayımız aleyhine olanları da ayrıca tespit ediyoruz. Bunların itirazları pazartesi 17.00 itibariyle yapıldı. Biliyorsunuz 17.00'de itirazlar son buldu. Milletvekilliği için toplam 4 bin 825 sandıkta uyuşmazlık tespit ettik, CHP ve İYİ parti aleyhine. Ve bunların da itirazları dün 15.00 itibariyle bitti.

"İTİRAZLAR YAPILDI, SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Şu bilgiyi de vereyim biliyorsunuz, ilçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları düzenlenirken, bazı maddi hatalar da ilçe seçim kurulları tarafından düzeltiliyor, itiraz olmadan da düzeltiliyor. Birkaç örnek vereceğim, kırmızı yandı bunu biz de görüyoruz il ve ilçe başkanlıkları da görüyor ve itirazları ilçe başkanları ilçe seçim kurullarına yapıyor. Örneğin, cumhurbaşkanlığı için Sultangazi Nuri Pakdil anadolu Lisesi 1374 nolu sandık. Kılıçdaroğlu 260 oy almış 76 yazılmış, erdoğan 72 almış sisteme 248 olarak girmiş. itirazlar yapılmış, YSK kararıyla itiraz haklı bulunmuş YSK sistemine de doğru olarak girmiş.

Bir örnek daha Elazığ merkez ilçe 105 nolu sandık Kılıçdaroğlu'nun 95 oyu ama sistemde bu oy muharrem İnce'ye yazılmış. itiraz edilmiş ve düzeltilmiş. Malatya Battalgazi birinci ilçe seçim kurulu, iki sandıktan örnek vereyim çok var; 1050 nolu sandıkta Kılıçdaroğlu 228 oy almış ama bu oylar Muharrem İnce'ye yazılmış. Yine Battalgazi'de 1053 nolu sandık, Kılıçdaroğlu'nun 50 oyu Muharrem İnce'ye yazılmış. böyle yüzlerce örnek var. Bütün sandıkların sonuçları hem bizim tutanakları hem YSK tutanakları karşılaştırılarak tek tek kontrol edildi ve gerekli tüm itirazlar yapıldı, süreç takip ediliyor."