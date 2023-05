CHP'den sandık güvenliği açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Umarım 28 Mayıs'ta Türkiye'yi ekonomik yoksulluktan kurtaracak, ülkeyi tekrar özgürlüğe kavuşturacak, tekrar kamu kaynaklarını kamuya aktaracak bir iktidarı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeriz. Genel başkanımızın telefon mesajları engelleniyor, demokraside olabilecek bir durum değil. İnsanların mesajlarını yasaklamak ya da genel başkanımızın Babala TV'deki yapmış olduğu programı ekranlarda izletmemek demokrasiyle bağdaşmaz ama merak etmesinler bir gün kaldı. Bu baskıya, bu zulme, bu demokrasiye aykırı tutumlar son bulacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, Gelecek Parti İl Başkanı Semih Aksoy, Deva Partisi İl Başkanı Sinan Akıncı, Zafer Partisi İl Başkanı Turgut Şahin ve Demokrat Parti İl Başkan Vekili Kadir Alkaya, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri sandık güvenliğine ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

"SANDIKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN SANDIK BAŞINDA OLACAĞIZ"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

"28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi yarın yapılacak olup ülkenin tarihini ve kaderini değiştirecek kadar önem arz etmektedir. Bu seçimlerde bizler adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair inancımız tam motivasyonumuz yüksektir. Demokrasimize sahip çıkmak, sandıklara sahip çıkmak adına görev başında olacağız. Bizler Türkiye demokrasisine sahip çıkmak adına görev başında kararlılık ile bulunacağımız gibi demokrasimizin uygulanması için yarın görev yapacak tüm kamu görevlilerine de öncelikle kolaylıklar diliyoruz. Ortak hukuk komisyonumuz, sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz, okul sorumlularımız ve gözlemcilerimiz ile birlikte her okulda var olacağız. Yarın yapılacak her görev ihmali seçim güvenliğine ve hukuka aykırı her davranış sandık görevlilerimiz ve hukukçu arkadaşlarımız tarafından tutanakla belirlenip seçim sonuçları ne olursa olsun yapılacak bu ihmallerin takipçisi olacağız. Siz sandığa gelin, oyunuzu kullanın ve gerisini CHP'ye ve Millet İttifakı'na bırakın. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; bizler seçimler için gerekli tedbirleri aldık görev başındayız. Sizler de vatandaşlık göreviniz için yarın sandık başına gidin oy kullanın."

"HALKIMIZIN VERDİĞİ OYLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise şüpheli ve fazla oy kullanılan sandıklarla ilgili çalışmalar yapılacağını kaydetti. Fazla oy kullananlar hakkında vasfı ve görevi ne olursa olsun gerekli suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Ağbaba, şöyle konuştu:

"Islak imzalar teslim edilip, sonuçlar bilgisayarlara girene kadar halkımızın verdiği oylara sahip çıkacağız. Hem kamu görevlilerini, sandık başkanlarını hem muhtar hem de görevli insanları uyarmak istiyorum; lütfen herkesin oyuna saygı duyun, kullanılmak istenen oyun rengine karışmayın. Fazla oy kullanımı konusunda tedbirlerimizi aldık ve bu konuda gereken takibi yapıyoruz. Bazı muhtarların ilçe başkanlarımızı ve sandık görevlilerini tehdit ettiklerini duyuyoruz. Onlara da sesleniyorum; bu konuyu takip ederiz, burası dağ başı değil, kimsede burada eşkıyalık yapmaya kalkmasın. Umarım huzurlu ve sağlıklı bir seçim olur. Hırsızlığın yapılmadığı, demokrasinin hırsızlıkla gölgelenmediği bir seçim olmasını diliyoruz."

"LÜTFEN SANDIK GÖREVLERİMİZİ DÜZGÜN YAPALIM"

Seçimde görev yapacaklara da seslenen Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lütfen görevlerimizi düzgün yapalım, Malatya'da geçmişte yaşanan olumsuzluklar bir daha yaşanmasın. Bir daha Malatya bu kötü olaylarla gündeme gelmesin. Seçimin hem Malatya hem de Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım 28 Mayıs'ta Türkiye'yi ekonomik yoksulluktan kurtaracak, ülkeyi tekrar özgürlüğe kavuşturacak, tekrar kamu kaynaklarını kamuya aktaracak bir iktidarı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeriz. Müthiş bir karartmayla karşı karşıyayız. Genel başkanımızın telefon mesajları engelleniyor. Demokraside olabilecek bir durum değil insanların mesajlarını yasaklamak ya da genel başkanımızın Babala TV'deki yapmış olduğu programı ekranlarda izletmemek demokrasiyle bağdaşmaz ama merak etmesinler bir gün kaldı. Bu baskıya, bu zulme, bu demokrasiye aykırı tutumlar son bulacak. Herkes istediği gibi propaganda yapacak. Okul kapıları kapatılmayacak ve vatandaşlar oy sayımlarını izleyebilecek."