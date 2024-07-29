CHP'den Mavi Vatan açıklaması: 'Meşru çıkarlarımızdan geri atmamak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Mavi Vatan kavramının hamaset malzemesi yapılamayacağını belirterek, "Bizim için Mavi Vatan, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır." dedi.

Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM'de Mavi Vatan'la ilgili yaptığı konuşma ve CHP'nin buna ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşan Yücel, Tan'ın partileri adına yaptığı konuşmanın bir bölümünün cımbızlanarak linç kampanyası başlatıldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Dış Politika Danışma Kurulu ve Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu üyeleriyle bugün "Mavi Vatan" konulu toplantıda bir araya geldiğini anlatan Yücel, "İstanbul Milletvekilimiz Namık Tan'ın konuşması üzerinden başlatılan dezenformasyonun peşine, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in de takıldığını, hatta önünden koştuğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Yücel, CHP'nin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu olduğunu vurguladı.

Kendileri için Mavi Vatan'ın, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki meşru çıkarlardan bir adım bile geri atmamak olduğunu ve Mavi Vatan uygulamalarını takip ettiklerini ifade eden Yücel, iktidarın Mavi Vatan'ı sadece seçim dönemlerinde hatırladığını ve iç politika malzemesi olarak kullandığını öne sürdü.

Yücel, şöyle devam etti:

"Onlarca yıllık emeğin ürünü Mavi Vatan kavramının oluşturulmasına tarifsiz katkıları olan emekli amirallerimiz, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önce Montrö Sözleşmesi konusundaki haklı uyarıları nedeni ile haksızca gözaltına alınmış ve yargılanmış, hatta orduevlerine giriş yasağı konacak kadar ileri gidilmiştir. Kendilerine büyük bir haksızlık ve vefasızlık yapılmıştır. Dört yıldır Doğu Akdeniz'de araştırma veya sondaj faaliyeti yapılmamaktadır. Akdeniz'de faaliyet gösteremeyen araştırma gemilerinin Somali'ye gönderilmesi kararı alınmış, buradan Doğu Akdeniz'de bu çalışmaların yapılmayacağı anlaşılmaktadır."

"Ada ve adacıklara Yunanistan tarafından el atılmasına tepki gösterilmemektedir"

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türk balıkçılara yönelik sistemli tacizlerine sessiz kalındığını ileri süren Yücel, "Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımızda üçüncü devletlere ait balıkçı gemilerinin avlanma faaliyetlerine izin verilmektedir. Ege Denizi'ndeki gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması ve egemenliği tartışmalı ada ve adacıklara Yunanistan tarafından el atılmasına tepki gösterilmemektedir. Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine Doğu Akdeniz'de halen münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiştir." diye konuştu.

Yücel, Mavi Vatan Tatbikatı'nın isminin değiştirildiğini belirterek, "Mavi Vatan kavramı hamaset malzemesi yapılamaz. Bizim için Mavi Vatan, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır." dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, şunları kaydetti:

"İstanbul milletvekilimiz Namık Tan'ın, iktidarın hamaset siyasetini ve tutarsız uygulamalarını eleştirdiği Genel Kurul konuşması üzerinden polemik yapmaya çalışacağına az önce paylaştığımız tespitlerle ilgili tutum alsınlar ve açıklama yapsınlar. Bu açıklamadan sonra Sayın Ömer Çelik'i kurumsal olarak CHP'den ve kişisel olarak da Namık Tan'dan özür dilemeye davet ediyoruz."

Basın toplantısında Yücel'e Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, İlhan Uzgel, Murat Bakan ve İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.