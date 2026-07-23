TBMM'de CHP kapalı grup toplantısı

TBMM'de CHP'nin kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 30 dakika sürdü. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kapalı grup toplantımızı yaptık. Gündemdeki konu başlıkları ile ilgili kararlar alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliği ile aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken bir şey olursa zaten basın toplantısı veya Sayın Genel Genel Başkanımızın bizzat bildireceği gelişmeler olursa onları bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

Emir, toplantıda toplu istifaların ele alınıp alınmadığına ilişkin soruyu cevaplandırmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı