CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor iddiası

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından partide bir istifa daha yaşandı. Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, dün akşam yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

"AK PARTİ VE MHP'DEN DESTEK GÖRDÜM"

Kendi partisinden destek bulamadığını söyleyen Gürzel, "Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz hale gelmiştir" dedi. Gürzel açıklamasında, "Buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

KÖSELER'DEN YANIT

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Gürzel'in istifasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Köseler paylaşımında,

"Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez…" ifadelerine yer verdi.

"AK PARTİ'YE GEÇECEK" İDDİASI

Gürzel'in istifası sonrası gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını iddia etti. Burhan, "Özlem Vural Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir. Mecliste CHP çoğunluğu bulunması bu durumu değiştirmemektedir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine Instagram hesabından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Gürzel, paylaşımına "Yolumuz uzun" notunu düşerek kalp emojisi eklemişti.