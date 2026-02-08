CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesi sonrası CHP'de sıcak saatler yaşandı. İstifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfür ettiğini öne süren Özarslan, istifa açıklamasında çok sert ifadeler kullandı.

Özarslan, "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KÜFÜR İDDİASINA YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Özarslan'ın iddialarıyla ilgili Gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz'ın aktardığına göre Özel küfür iddialarını reddetti.

Özel yaptığı açıklamada, "Yalan atıyor, yani diyor ki "Aileme, anneme, babama küfretti" falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu; bak benim ona söylediğim söz şu: "Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. "Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar" dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun dedim.

Aileye hiçbir şey yok asla. "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra "Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim" dedim" ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞULUYORDU

Ayrıca Özarslans'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar kulislerde konuşuluyordu. Gazeteci Sinan Burhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılacağını belirterek, "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği kesinleşmiş gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı iddiaya ilişkin AK Partili Savcı Sayan da açıklama yapmış, transfer söylentilerini doğrulayan Sayan, Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi de paylaşmıştı. Sayan, "Kaynağım çelik gibi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti'mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş" demişti.