CHP'den 'İstanbul'a bir çivi çakmadılar' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Belediyemize gelirsen İmamoğlu hizmetleri anlatır

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı metro açılışında "3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı" diyerek İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan'a yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun, "Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz İstanbul'da hangi kaçak çiviler sökülüyor hangi hizmetler yapılıyor Ekrem İmamoğlu size anlatır." ifadelerini kullandı.

Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

"İSTANBUL'A BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKMADI"

Erdoğan, "Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını devraldı. Kardeşlerim, bakın 3 yılı geçti. Bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Tabi buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek." dedi.

CHP'DEN ERDOĞAN'A YANIT

Erdoğan'a yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Torun, "Anladık tek adamlığı seviyorsun da bari tek kanal izleme Erdoğan. Ülkenin çivisini çıkardınız hala konuşuyorsunuz. Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz İstanbul'da hangi kaçak çiviler sökülüyor hangi hizmetler yapılıyor Ekrem İmamoğlu size anlatır." ifadelerini kullandı.