CHP'den iktidara 10 maddelik 'Suriye' çağrısı! Tespit ve öneriler tek tek açıklandı

Kayseri, İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Antalya'da çıkan toplumsal olaylara değinen CHP, çözüm önerilerini 10 maddede sıraladı. Suriye ve sığınmacı politikasının çöktüğü, Türkiye'nin bu krizin tutsağı haline geldiği ve Türkiye'nin komşuların içişlerine karışmama ilkesine bağlı kalması gibi maddeler yer aldı.

OLAYLAR GİDEREK BÜYÜDÜ

Kayseri'de fitili ateşlenen olaylar, başka kentlere de sıçradı. Daha sonra ise El-Bab ve Azez'de Türkiye karşıtı eylemler düzenlendi. Sınır kapısında bulunan Türk bayraklarına saldırıldı. Türkiye'den giden bazı TIR'lar ateşe verildi.

OLAYLARDAN MUHALEFETİ SORUMLU TUTAN ERDOĞAN'A CHP'DEN YANIT

Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olaylardan muhalefetin sorumlu olduğunu ifade ederek "Kayseri'de küçük grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir. Vandallık yapmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı. CHP isesosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidarın Suriye ve sığınmacı politikasının çöktüğünü kaydetti.

CHP'nin sıraladığı 10 madde işe şu şekilde;