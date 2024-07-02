CHP'den iktidara 10 maddelik "Suriye" çağrısı! Tespit ve öneriler tek tek açıklandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi kenti ayağa kaldırdı. Toplanan kalabalık bazı araçlara ver iş yerlerine zarar verdi. Toplumsal olaylar başka kentlere de sıçradı. Olaylar sonrası, CHP, iktidarın Suriye politikasıyla ilgili 10 maddelik tespit ve önerilerini açıklayarak iktidarın Suriye politikasının çöktüğünü, sorumluluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu ifade etti.
Kayseri, İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Antalya'da çıkan toplumsal olaylara değinen CHP, çözüm önerilerini 10 maddede sıraladı. Suriye ve sığınmacı politikasının çöktüğü, Türkiye'nin bu krizin tutsağı haline geldiği ve Türkiye'nin komşuların içişlerine karışmama ilkesine bağlı kalması gibi maddeler yer aldı.
OLAYLAR GİDEREK BÜYÜDÜ
Kayseri'de fitili ateşlenen olaylar, başka kentlere de sıçradı. Daha sonra ise El-Bab ve Azez'de Türkiye karşıtı eylemler düzenlendi. Sınır kapısında bulunan Türk bayraklarına saldırıldı. Türkiye'den giden bazı TIR'lar ateşe verildi.
OLAYLARDAN MUHALEFETİ SORUMLU TUTAN ERDOĞAN'A CHP'DEN YANIT
Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olaylardan muhalefetin sorumlu olduğunu ifade ederek "Kayseri'de küçük grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir. Vandallık yapmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı. CHP isesosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidarın Suriye ve sığınmacı politikasının çöktüğünü kaydetti.
CHP'nin sıraladığı 10 madde işe şu şekilde;
- Türkiye'nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir.
- Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur.
- Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi, Türkiye'yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir.
- Erdoğan izlediği politikayla Suriye'nin yıkımına neden olurken ve Türkiye'yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir.
- Türkiye'de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır.
- Türkiye, Atatürk döneminin temel taşı olan komşuların içişlerine karışmama ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalmalıdır.
- Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez.
- Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayınlamalıdır.
- Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir.
- Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz.