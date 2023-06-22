CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek kelimelik paylaşım

CHP'den kesin ihraç talebiyle ilgili disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karar sonrası sosyal medyadan tek kelimelik bir paylaşım yaptı. Karara tepki gösteren Özcan, "Başkaldırıyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim yenilgisinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sık sık eleştirilerde bulunan ve istifaya çağıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar sonrası sosyal medyadan tek kelimelik paylaşım yapan Özcan, "Başkaldırıyorum" şeklinde bir tweet attı.

PARTİDEN İLİŞİĞİ KESİLECEK

Geçen sene 1 yıllığına partiden ihraç edilen ve 10 gün önce geri dönen Özcan'la ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirileri sonrası Özcan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özcan'ın ilerleyen zamanlarda partiden ilişiği kesilmesi bekleniyor.

TEK KELİMELİK PAYLAŞIM

Karar sonrası ne diyeceği merak edilen Özcan, sessizliğini sosyal medyadan bozdu. Tek kelimelik bir paylaşım yapan Özcan, "Başkaldırıyorum" ifadelerini kullandı.