Üye Girişi
Haberler

CHP'den Haluk Levent açıklaması: Adaylık teklifi söz konusu değil

Geniş Video İzle
Güncelleme:

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmediğini açıkladı.

CHP'den Haluk Levent açıklaması: "Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Hatay meselesi gündemimize gelmedi. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bugün gerçekleştirilen MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'nin ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini söyleyen Yücel, Çağlayan Adliyesine gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında da konuşarak, "Ülkece 6 Şubat felaketini andığımız günde terör yine pusudaydı. İstanbul Çağlayan Adliyesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörü lanetliyor ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröristleri etkisiz hale getiren kahraman emniyet görevlilerimize de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil"

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden, "CHP'den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var" ifadelerini kullanarak CHP'den kendisine adaylık teklifi geldiğini duyurmuştu. Haluk Levent'in bu açıklamasının ardından gerçekleştirilen MYK'da Lütfü Savaş'ın adaylığı hakkında bir görüşme olmadığını söyleyen Yücel, "Hatay meselesi gündemimize gelmedi. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Haluk Levent Deniz Yücel Partiler Terör Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hilmi Cem şampiyon oldu mu? Survivor Hilmi Cem ne zaman şampiyon oldu? Ogeday şampiyon oldu mu? Survivor Ogeday ne zaman şampiyon oldu? 13 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 13 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Sonbahar sözleri: Sonbahar ile ilgili sözler, en hüzünlü, anlamlı sonbahar mevsim sözleri! İstanbul'da sonbahar sözleri nelerdir? Şakak neresi? Şakak kemiği neresi? Şakak vücudumuzda nerede bulunur? Şakak ne tarafta bulunuyor? Üstte mi altta mı? İnorganik maddeler nedir, nelerdir? Organik ve inorganik maddelere örnekler! İnorganik maddelerin özellikleri nelerdir? Falda deniz kızı görmek ne anlama gelir? Falda deniz kızı görmek ne demek? Falda deniz kızı görmek iyi mi, kötü mü? Rüyada perde görmek ne anlama gelir? Rüyada tül perde görmek, rüyada beyaz perde görmek ne demek? Rüyada kırmızı ve yeşil perde görmek nedir? 13 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 13 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8. yargı paketinde AF var mı, genel af çıkacak mı? 13 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kayserispor - Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor - Beşiktaş maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title