CHP'den Erken Seçim Çağrısı: 'Yüreğiniz Yetiyorsa Sandığı Getirin'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını kriminalize etmeye çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Soruşturma açacağınıza, yüreğiniz yetiyorsa 2 Kasım'da getirin sandığı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nin, gözaltına alınan belediye başkanları ile ilgili toplandığını belirterek, "Bugün de önce İl Başkanları Toplantımızı, ardından milletvekillerimizle kapalı grup toplantımızı yapacağız. Hafta ortasında da tüm belediye başkanlarımızla Ankara'da toplanacağız. Türkiye tarihi bir kırılmanın eşinde; ya giderek otoriterleşen bir yönetime boyun eğip, sandığa veda edecek ya da toplumun tüm kesimlerine karşı, günden güne artan baskılara 'dur' deyip gerçek iradenin millet iradesi olduğunu gösterecek. Kimse bu yaşananlara karşı sessiz kalmamızı beklemesin. Bu saldırıların, bu soruşturmaların, bu tutuklamaların neden yapıldığını biliyoruz. Mertçe demokratik bir yarışa girmekten korkanlar, rakiplerini bertaraf etmek için haksızlıkta, hukuksuzlukta, kötülükte sınır tanımıyor. Bugün baktığımızda, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı, hukuk, adalet ve vicdan çizgisinden uzaklaşmıştır. Sadece bir kişinin koltuğunu koruması uğruna, masum ve mazlumlar tutsak edilmektedir. AKP'nin, 'Seçimsiz bir Türkiye' hayali ile kırmızı çizgi ise çoktan aşılmıştır" dedi.

'MADEMKİ BİRİNCİSİN GETİR SANDIĞI'

Erken seçim vurgusu yapan Yücel, "Yaptırdığı anketlerde birinci olduğunu iddia eden saraya buradan sesleniyoruz; mademki birincisin getir kardeşim sandığı, mademki kendine güveniyorsun halk nezdinde de güven tazele. Bizim bildiğimiz yol budur. Biz haktan, hukuktan, halkın iradesinden başka yol bilmeyiz. Biz kumpas bilmeyiz, yolsuzluk bilmeyiz, hırsızlık bilmeyiz, halkın gönlünü kırmayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanının ülkenin geleceğine dair kaygılarını dile getirmesinin, sandık çağrısı yapmasının, demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmasının neresinden suç çıkardınız? Haksız, hukuksuz, tamamen siyasi sebeplerle belediye başkanlarımıza yönelen gözaltı ve tutuklama süreçlerine tepki göstermenin neresinden suç çıkardınız? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını kriminalize etmeye çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Soruşturma açacağınıza, yüreğiniz yetiyorsa 2 Kasım'da getirin sandığı. Bizi, soruşturmalarla korkutamayacağınızı hala anlamadınız mı" ifadelerini kullandı.