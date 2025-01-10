Başkan yardımcısı ve meclis üyeleri vatandaşlara saldırdı

İstanbul Başakşehir Belediyesi'ne arsa alım-satım yetkisi tanıyan önerinin görüşüldüğü toplantı halkın katılımına açık şekilde gerçekleştirildi. CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile AK Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve meclis üyelerinin, oturumun sonuna karara tepki gösteren vatandaşlara saldırıda bulunduğunu duyurdu.

"AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ VATANDAŞLARA SALDIRDI"

Videolu paylaşımda, "Başakşehir Belediyesi'ne arsa-alım satım yetkisi tanıyan önerinin görüşüleceği toplantıda, AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve AKP'li meclis üyeleri Şahintepeli vatandaşlara saldırdı." ifadeleri kullanıldı.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Koordinatörü Hasan Tozkoparan da sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan Tozkoparan, "Başakşehir Belediyesi'nde AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve AKP'li meclis üyelerinin Şahintepeli vatandaşlara yönelik saldırısı kabul edilemez. Demokratik haklarını savunan vatandaşların şiddetle karşılanması, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına aykırıdır. CHP Meclis Grubu olarak bu tür saldırıları şiddetle kınıyor ve sorumluların hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz." dedi.