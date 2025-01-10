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Başkan yardımcısı ve meclis üyeleri vatandaşlara saldırdı

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CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile AK Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve meclis üyelerinin, arsa alım-satım yetkisi tanıyan önerinin konuşulacağı toplantıda Şahintepeli vatandaşlara saldırıda bulunduğunu duyurdu. CHP'den saldırıya tepki yağdı.

İstanbul Başakşehir Belediyesi'ne arsa alım-satım yetkisi tanıyan önerinin görüşüldüğü toplantı halkın katılımına açık şekilde gerçekleştirildi. CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile AK Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve meclis üyelerinin, oturumun sonuna karara tepki gösteren vatandaşlara saldırıda bulunduğunu duyurdu.

"AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ VATANDAŞLARA SALDIRDI"

Videolu paylaşımda, "Başakşehir Belediyesi'ne arsa-alım satım yetkisi tanıyan önerinin görüşüleceği toplantıda, AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve AKP'li meclis üyeleri Şahintepeli vatandaşlara saldırdı." ifadeleri kullanıldı.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Koordinatörü Hasan Tozkoparan da sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan Tozkoparan, "Başakşehir Belediyesi'nde AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve AKP'li meclis üyelerinin Şahintepeli vatandaşlara yönelik saldırısı kabul edilemez. Demokratik haklarını savunan vatandaşların şiddetle karşılanması, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına aykırıdır. CHP Meclis Grubu olarak bu tür saldırıları şiddetle kınıyor ve sorumluların hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Başkan yardımcısı ve meclis üyeleri vatandaşlara saldırdı
Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Politika
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bilmeyenler için şahin tepesi neresi söyleyeyim tam kupon arazi olabilecek cirlop gibi muhteşem manzarası olan yer oraya ne rezidanzlar ne plazalar ne avm ler yapılır bilseniz yalnız bir sorun var orası fakir gariban alt tabakaca alınmış yerler devleti halkın mülkiyetini koruyacağına alenen suç işleyip devletin bütün kurumlarını kullanıp malına haydut gibi çökmeye çalışılmaktadır adamların ar damarı çatlamış garibanların yerlerine çökmeye çalışmaktadırlar

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

yaparsa AK PARTİ YAPAR... emeklilerin düşmanı AKP

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Haber YorumlarıElban Özmen:

bunların halk düşmanı olduğunu hala idrak edemediler ne yazık ki balık baştan kokarmış

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Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

milletin malına canına kast edilmez gözü dönmüş bunların

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Haber YorumlarıAGA:

ak partide korkunç bir güç zehirlenmesi var tıpkı saddam gibi mussolini gibi

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Haber Yorumlarıemre null:

Ak parti yapmaz montajdır ya da sularına ilaç katılıp sarhos edilmişlerdir icki içenler çok öfkeli olurlar da ondan diom yapılan araştırmalar alkol içenlerin alkol içmeyenlerden 20 kat daha öfkeli oldukları daha şiddete meylettikleri ortaya çıkmıştır bunu söyle açıklayabiliriz insan kötü duygular daha baskındir ve daha çok hareket geçmeye calisir cogu zmaan alkol içmeyince insanın aklı başında olduğu için duygularını yönetme gucu daha yüksektir ama alkol içince sarhos olduğu için doğru ve yanlışı karıştırır ya da duygularını yönetme yetisi azalir bu da kötü duygulara ve seytana fırsat verir ikisi bir olup insanı yanlisa sürükler sonuç olarak cinayetler esini dovmeler kavgalar falan filan sonu hüsran oluyor asla alkol şişesine bile elinizi degdirmeyin yoksa yanarsinjz

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

AKP 2 SENEN KALDI

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Pisliklerin buluştuğu bir parti

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Bişe olmeeezzz; hakça bölüşerek anlaşırlar...

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

malof ıstanbul avm sının hıkayesını youtubeden acında bır ızleyın..ınsanların arazısıne nasıl cokmusler okul yapıcaz dıye ..acında bakın bı kısıde mahkeme devam ederken kahrından öldü

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