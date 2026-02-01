CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
CHP'den AK Parti'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 20 bin TL olan emekli maaşlarıyla ilgili tepki çekecek bir çıkışa imza attı. Çakır, "20 bin TL maaşın üzerinde tepinip duruyorlar. Sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan, şurada Ermenistan var. İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı Neden bunu düşünmüyorsunuz ya?" dedi.
"20 BİN TL MAAŞIN ÜZERİNDE TEPİNİP DURUYORLAR"
Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Çakır, ekonomik şikayetlerin güvenlik sorunlarının önüne geçmemesi gerektiğini savundu. Emekli maaşları üzerinden yapılan tartışmalara tepki gösteren milletvekili, "20 bin TL maaşın üzerinde tepinip duruyorlar. Sen İsviçre'de yaşamıyorsun; bir yanında Yunanistan, diğer yanında Ermenistan var" ifadelerini kullandı.
"İNGİLİZ GELDİĞİNDE SENİN NAMUSUNA BAKMAYACAK MI?"
Çakır, "İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da senin namusuna bakmayacak mı?" dedi.