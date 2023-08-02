Cumhurbaşkanı danışmanı paylaştı! İşte Kılıçdaroğlu'nun dünyada ilk 10'a girdiği liste

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgi ile ayrıldıktan sonra CHP içinde "değişim" ve "istifa" çağrılarına maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun dünya genelinde Twitter'da en çok takipten çıkılan kişiler arasında olduğunu söyledi. Cesur, paylaşımına, "Kılıçdaroğlu'nun uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste." notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da en çok takipten çıkılan isimler arasında yer aldığını söyledi. Cesur, paylaşımına, "Kılıçdaroğlu'nun uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste." notunu düştü.

KILIÇDAROĞLU "DEĞİŞİM" KISKACINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerden mağlubiyetle ayrılınca "değişim" ve "istifa" çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Partisi'ndeki çalkantılar nedeniyle zor bir dönemden geçen Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN HESABI EN ÇOK TAKİPTEN ÇIKILANLAR ARASINDA

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cesur, Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da dünya genelinde en çok takipten çıkılan isimler arasında yer aldığını belirtti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ULUSLARASI ALANDA İLK 10'A GİRDİĞİ TEK LİSTE"

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu listede 9. sırada yer aldığı görüldü. Cesur, paylaşımına, Kılıçdaroğlu'nun uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste: En çok takipten çıkılan hesaplar listesi." notunu düştü.

İşte İsmail Cesur'un o paylaşımı;