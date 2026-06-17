CHP'li Emir: Genel Başkan, 45 gün içinde kurultayı toplamak zorunda

TOPLANAN İMZALAR TESLİM EDİLDİ

CHP kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararı ve tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak görevlendirilmesi sonrasında CHP delegeleri, olağanüstü kurultay toplanması talebiyle imza verdi. Toplanan imzalar, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı ve diğer 6 ilden imzacı delegeler tarafından CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi.

BİNİN ÜZERİNDE KURULTAY DELEGESİNİN İMZASINI İÇERİYOR

Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, açıklama yaptı. Yalaz, toplanan imzalara ilişkin, "Toplamda kurultay delegelerinin 830 tanesinin ıslak imzalı, genel merkeze ayrıyeten gönderilen 3 tane daha ıslak imzayla birlikte 833 ıslak imzalı tutanağımızı ve 171 İstanbul kurultay delegemizin kurultay isteyen imzalı irade beyanıyla birlikte, toplamda binin üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren, kurultay iradesini net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik. 2023 Kasım kurultayının ilk turunda genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e 682 oy verildiğini özellikle vurgulamak isteriz. Bu imzaları yalnızca kurultay delegelerimiz, örgütlerimiz ve üyelerimiz adına değil; hangi görüşten olursa olsun partimize yönelik bu siyasi müdahalenin karşısında duran on milyonlarca yurttaşımızın adına teslim etmiş bulunuyoruz" dedi.

'MESELE ERDOĞAN VE MİLLET ARASINDADIR'

Mahkeme kararının ve tedbir kararının, olağanüstü kurultay yapılmasına engel teşkil ettiğine ilişkin iddiaların hukuken gerçeği yansıtmadığını ifade eden Talat Yalaz, "Türkiye'nin 32 kamu hukuku hocasının imzasıyla, bu hocalar; profesörler, doçentler, kanunun yapım aşamasında komisyonda yer alan hukukçu hocalarımız, hukuki mülahazalarda görüş ve bilgisine başvurulan kıymetli akademisyenlerimizin içinde bulunduğu 32 kamu hukuku hocasının yayınladıkları mütalaayı da genel merkezde bulunan muhataplarına teslim ettik. Türkiye'nin bütün hukukçuları ve bu metinler açıkça tedbir kararının olağanüstü kurultay yapılmasına engel teşkil etmeyeceğini hatta tedbir kararının bulunmasının bir olağanüstü kurultayın ivedilikle toplanmasını zorunlu kıldığını belirten hukuki görüşü içermektedir. Yaşananlar parti içi bir mesele değildir. Mesele Erdoğan ve millet arasındadır. Saray iktidarı, siyasi yargı yoluyla partimize hukuk dışı bir müdahalede bulunmuştur. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teslim alınmasıdır. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'ni majestelerinin muhalefeti yapmaktır. Partimiz tarih boyunca askeri ve siyasi darbelerle hedef alınmış, mal varlıklarına el konulmuş ve hatta kapatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partimiz, örgütünden ve milletten aldığı güçle her türlü antidemokratik müdahaleyi püskürtmeyi dün başarmıştır, bugün de partimiz ve milletimiz darbeye teslim olmayacaktır" diye konuştu.

'GEREKEN BAŞVURULARDA BULUNACAĞIZ'

Yalaz, 'İmzaların tesliminin ardından kurultay kararı alınmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak mısınız' sorusuna da "Az önce ifade ettiğim gibi 830 kurultay delegesini imzalı şekilde yukarı sunduk. Sizler de burada beklediniz. Hepinizin takdiridir ki bu imzalar bizlerin de gözü önünde tek tek incelendi. İlgili noter tutanakları, noter imzaları tek tek kontrol edildi ve teslim edildiğine dair olan husus tutanak altına alındı. Makul sürede kurultayın yapılmasını bekliyoruz. Belirlediğimiz makul süre 10 gündür. 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse, gereken başvurularda bulunacağız" yanıtını verdi.

Umutcan ÖREN-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı