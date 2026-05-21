CHP'li vekil Adıgüzel'den Sencer Solakoğlu'na: 'Sahte doktorluk ile teşhis koyacağına önce işini yap, sonra siyaset yaparsın'

CHP'nin Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu'nun, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yaptığı yorum, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in tepkisine neden oldu. CHP'li Adıgüzel, Solakoğlu hakkında, "Sahte doktorluk ile teşhis koyacağına önce kendi işini düzgün yap" ifadelerine yer verdi.

CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından cevap vererek, "Girdiğiniz 13 seçimi kaybetmekle kalmayıp bir de memleketin bu hale düşmesine vesile oldunuz. Sorumluluk kabul etmeyip halen gündemde kalmanız aslında 'King Baby' sendromunun ta kendisidir. Genellikle bağımlılarda sık karşılaştığımız bir klinik durumdur. Siz, güç ve koltuk bağımlısı olmuş bir müptelasınız ve acilen tedavi olmanız hem kendiniz hem ülkemizin geleceği için şarttır. Size en ufak bir sempatim olmadığı gibi CHP içinde sizden medet uman kifayetsiz muhterislerle beraber kendinize bir parti kurup boyunuzun kaç milimetre olduğunu görmek isterim. Hatta teklifim şu; gelin ikimiz yarışalım. 5 aylık bir siyasetçi ben ile 50 yıllık tecrübeli siyasetçi siz. Ben partisiz bu yarışa girerim, yer mi?" ifadelerini kullandı.

"Önce işini yap, sonra siyaset yaparsın"

Parti içinde büyüyen gerginlik sonrası CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel açıklama yayımladı. Milletvekili Adıgüzel, Sencer Solakoğlu'nun şubat ayı içerisinde Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde Ferrero firmasını övdüğü anların videosunu paylaşarak, "Karadeniz'de Ferrero sözcülüğü yapıp bozulan imajını yancılık ile kazanma çaban edepsizlik sınırlarını aşmış. Önce parti ahlakını, eski/yeni genel başkanların dokunulmaz olduğunu öğren. Sahte doktorluk ile teşhis koyacağına önce kendi işini düzgün yap kovboy. Bu ülkede senede 650 bin sığır ölüyor, 400 bini önlenebilir hastalıklardan. Türkiye'nin sığır ithalatı kadar. Önce kendi işini düzgün yap da sonra siyaset yaparsın. Kamuoyu bilsin ki; tıbbi olarak incelemesi biter bitmez bunun teşhisini iki gün içinde kamuoyu ile paylaşacağım da, zirai olarak ise bu şahıs, Ferrero'nun ve sermayenin CHP'ye sızdırdığı bir aparat, fındık coğrafyasına salınmış bir kokarca felaketidir" açıklamasında bulundu.

İtalyan firmayı öven sözler söylemişti

Öte yandan, CHP'nin Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Şubat ayı içerisinde partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, fındıkta tekel alıcı firmaya övgülerde bulunarak, "Ferrero gibi bir dünya markasına güzide bir markaya rakip olmaya çalışmak, gerçekten akıntıya karşı kürek çekmek gibi bir şey olacaktır. Ne gerek var? Onların yapmadığı veya yapamadığı bir şeye doğru yönlendirelim" ifadelerine yer vermişti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı