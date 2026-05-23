'Kılıçdaroğlu' yazısı TBMM'ye gönderildi
Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu TBMM'ye yazıyla bildirdi. TBMM internet sitesinde Özgür Özel'in unvanı 'CHP Grup Başkanı' olarak güncellendi.
Mahkemenin kararının ardından CHP tarafından TBMM Başkanlığı'na yazı gönderilerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu bildirildi. Bunun üzerine TBMM'nin internet sitesinde Özgür Özel'in sayfası güncellendi. Özgür Özel'in ünvanı, CHP Grup Başkanı olarak yenilendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı