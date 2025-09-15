CHP'de gözler 24 Ekim'e çevrildi! Çıkacak karar olağanüstü kurultayı etkiler mi?

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

21 EYLÜL'DEKİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA İLİŞKİN DELEGE LİSTELERİ TALEP EDİLDİ

Mahkeme, 21 Eylül'de yapılacağı bildirilen olağanüstü kurultaya ilişkin olarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve CHP Genel Merkezi'nden delege listeleri ile tutanaklarının mahkemeye gönderilmesini talep ederek müzekkere yazdı. Mahkeme hakimi, 24 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olağanüstü il kongresine dair delegelerin isim listesi ve birleşim tutanaklarının Sarıyer İlçe Seçim Kurulu ile CHP Genel Merkezi'nden celbine karar verdi. Öte yandan, davacıların parti üyeliklerinin devam edip etmediği, üyelikleri sona ermişse hangi tarihte bittiği CHP Genel Merkezi'nden bildirilmesi istendi. Mahkeme sonraki duruşmayı 24 Ekim 2025 tarihine erteledi.

PEKİ BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Dava sürecini Haberler.com'a değerlendiren Avukat Fatma Özel, 24 Ekim'de yapılacak duruşmada mutlak butlan kararı çıksa bile alınan kurultay kararının ve kurultayda çıkacak kararın etkilenmeyeceği görüşünde.

DAVA SÜRECİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.