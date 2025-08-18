CHP'de Delege Seçimlerinde Kavga: İhraç Süreci Başlatıldı

CHP'de Delege Seçimlerinde Kavga: İhraç Süreci Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde çıkan kavgada, CHP Sözcüsü Deniz Yücel olayla ilgili disiplin süreci başlattıklarını açıkladı. Olayda sorumluluğu bulunduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Samsun'un Atakum İlçe Başkanlığı delege seçimindeki kavgayla ilgili olarak, "Hem parti müfettişlerimizin raporları hem de il başkanlığımızın raporları doğrultusunda olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak disipline sevk edildiler" dedi.

Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde çıkan kavgada yumruklar konuşmuş, kavgada CHP Atakum İlçe Başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın yüzüne tekme gelmiş, kavga sırasında Ayhan Abdik (46) ise ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken CHP Sözcüsü Deniz Yücel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada MYK toplantısında konuyu görüştüklerini ifade etti.

"Kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildiler"

Sorumlu ve adı geçen kişilerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirten CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu olaylar bizim CHP olarak hiç istemediğimiz olaylar. Siyasetin rekabeti içerisinde bu rekabet zaman zaman sertleşebiliyor, istenmeyen noktalara gelebiliyor ama şiddetin hiçbir zaman gerekçesi olamaz. Şiddet kabul edilemez. Bugünkü MYK toplantısında bu konuyu görüştük. Bu olayda ismi geçen daha doğrusu olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişilerle ilgili bir disiplin süreci başlatıldı. Olayın hemen akabinde 2 parti müfettişimiz görevlendirildi. Hem parti müfettişlerimizin raporları hem de il başkanlığımızın raporları doğrultusunda olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak disipline sevk edildiler" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız

Dünyanın gözü Beyaz Saray'daki zirvede! Zelenski'den "Putin" çıkışı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum

Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu

Memurların beklediği haber geldi! İşte hükümetin son zam teklifi
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.