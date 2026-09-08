CHP'de "Cumhuriyet'in 103. Yılında İz Bırakan 103 Kadın" sergisi açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında genel merkezinde düzenlenen serginin açılışında, Cumhuriyet'in Kırmızı Kitabı'nı imzaladı.

Sergide, Cumhuriyet tarihinde Milli Mücadele'den siyasete, kültür-sanattan bilime, spordan edebiyata kadar farklı alanlarda önemli başarılar elde eden Zübeyde Hanım, Nene Hatun, Fatma Aliye Topuz, Kara Fatma, Halide Edip Adıvar, Yasemin Adar Yiğit, Eda Erdem Dündar ve Şahika Ercümen gibi 103 kadının fotoğrafları yer alıyor.

Kaynak: AA