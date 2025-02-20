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İmamoğlu'na ön seçimde rakip olan isme kızından şok

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CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde aday olmasına kesin gözle bakılan Ekrem İmamoğlu'yla yarışacak ilk isim, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek oldu. Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek ise kendisinin adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yarışacak ilk isim adaylığını açıkladı. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, ön seçimde aday olduğunu katıldığı TV100 yayınında açıkladı.

"TEK ADAYLI ÖN SEÇİM DEMOKRATİK VE ETİK OLMAZ"

"Yarın adaylık başvurusu için Ankara'dayım" diyen Çiçek, "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ BİLGİLENDİRDİ

Adaylığını açıklayan Dursun Çiçek ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da adaylık başvurusu yapacağıyla ilgili bilgilendirdiğini, yanıt olarak ise "sizin takdirinizdir" karşılığını aldığını ifade etti.

"BENİM ADAYIM EKREM İMAMOĞLU'DUR"

Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek'in yaptığı paylaşım adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek, "Babam Dursun Çiçek'in CHP Cumhurbaşkanı ön seçimine aday olması açıklaması sonrası tweetler gelmeye başladı. Demokraside aday olmak öncelikli adımdır. Kendi isteği ile aday oldu, başarılar diler, çok sevgilerimi sunarım. Daha önce de yazdığım gibi benim CHP Cumhurbaşkanı adayım ise Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu'nun hak ettiğini ve kazanacağını düşünüyorum. Bütün adaylara bu demokratik yarışta başarılar dilerim. Ön seçimle aday belirledikleri için de CHP yönetimini tebrik ederim" dedi.

İmamoğlu'na ön seçimde rakip olan isme kızından şok

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıerman genç :

sütyen yokmu ?

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Haber YorumlarıTurgay Söyler:

yazık sana komutan bedel ödemek zorunda değilsin sen asker adamsın böyle şeylere alet olma

Yorum Beğen7
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