CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller 'acil' koduyla Meclis'e çağırıldı

İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikaya'nın yerine Akın Gürlek'in atanması siyasi kulisleri hareketlendirdi. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarla gündeme gelen Gürlek'in yeni görevi sonrası CHP yönetiminin milletvekillerine yönelik peş peşe talimatlar ilettiği belirtildi.

"CHP'DEN İKİ KARAR"

Gelişmeyi gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından "CHP'den iki karar" başlığıyla duyurdu. Yarkadaş, CHP yönetiminin tüm milletvekillerini saat 14.00'te Meclis'e "eksiksiz ve mazeretsiz" olarak çağırdığını ve vekillerin Genel Kurul'da hazır bulunmasının istendiğini aktardı.

ADA İLE ADALET BAKANLIĞI ÖNÜNDE BULUŞMA TALİMATI

Yarkadaş'ın paylaşımına göre CHP yönetimi, henüz Akın Gürlek'in atanma kararı Resmi Gazete'de yayımlanmadan vekillere ikinci bir talimat daha gönderdi. Salı günü saat 18.00'de iletilen talimatta, yaklaşık 50 milletvekilinin cuma günü saat 11.00'de ADA isimli oluşumla birlikte Adalet Bakanlığı önünde hazır bulunmasının istendiği belirtildi.

Söz konusu gelişmelere ilişkin CHP yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP'DEN İLK YORUM GELDİ

Kabine'deki bu değişiklik geniş yankı uyandırırken CHP'den de atama kararına ilişkin ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.

"YOK ÖYLE YAĞMA"

Emir, paylaşımında, "Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!" ifadesini kullandı.

YENİ ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1982'de Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005'te mezun olan Gürlek, hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. Gürlek, bu görevini sürdürürken 1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmış, 2 Ekim 2024'te de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmişti.