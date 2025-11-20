Haberler

CHP'de 3 saatlik İmralı toplantısı sona erdi! İşte ilk karar

CHP'de 3 saatlik İmralı toplantısı sona erdi! İşte ilk karar
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında İmralı'ya olası ziyaret gündemiyle yapılan 3 saatlik toplantı sona erdi. Toplantıda görüşler alınırken, nihai "İmralı" tavrının MYK'dan çıkmasına karar verildi.

  • CHP'nin İmralı'ya olası ziyareti konulu toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü ve kesin bir karar verilmedi.
  • İmralı ziyareti konusu CHP'nin yetkili kurullarında değerlendirilmeye devam edilecek ve nihai karar MYK'dan çıkacak.
  • CHP, İmralı ziyaretiyle ilgili nihai açıklamayı 21 Kasım'da yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen ve İmralı'ya olası ziyareti konu alan kritik toplantı tamamlandı. Parti genel merkezinde yaklaşık 3 saat süren görüşmede, süreç komisyonunda yer alan CHP'li milletvekilleri de hazır bulundu.

Toplantıda, İmralı'ya ziyaret meselesinin partinin yetkili kurullarında değerlendirilmeye devam edilmesi kararlaştırıldı. Ancak kesin bir karar verilmedi, nihai İmralı kararı MYK'dan çıkacak.

AÇIKLAMA YARIN YAPILACAK

CHP kaynakları, konuyla ilgili nihai açıklamanın yarın (21 Kasım) yapılacağını belirtiyor. Partinin komisyon üyelerinin görüşlerinin masaya yatırıldığı toplantının ardından CHP'de temasların sürdüğü, kararın ise geniş kapsamlı istişarelerin ardından netleşeceği ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yinelemiş, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklamasında bulunmuştu.

Yarın 18. kez toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretini oylayacak. Komisyondan 'evet' kararı çıkması durumunda görüşmeyi komisyonun tamamı değil belirlenen bir heyet gerçekleştirecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Artık ne akp nede chp küresel güçlerin partisine oyyok bu seçim Yeniden Refah Partisi inşallah

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme127
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnkaragüçlü:

Refah partisini de çok iyi biliriz. Zamanında kayıp trilyon davasında parayı nasıl cukkaladıklarını da biliyoruz. Sonra o para için Fatih erbakan ve kardeşlerinin nasıl davalık olduklarını da çok iyi biliyoruz.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıMGk:

Apo sayesin de o kadar belediye, vekil aldılar hemen rest çekmekde olmaz demişlerdir

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Mış , miş . Başka teziniz , başka sözünüz yok ... Oğlum sizin yatacak yeriniz yok , yatacak . Çamur atmadan iyi düşün çünkü o çamur ilk senin elinden çıkıyor , ilk senin elinde izi kalıyor . İşiniz gücünüz iftira

yanıt19
yanıt6
Haber YorumlarıArtist Moruk:

Doğru laf niye zoruna gitti. Yalan mı. Kürt oyu olmadan İstanbul'u Ankara yı Nahhhh alır chp Tok gönüll

yanıt12
yanıt20
Haber YorumlarıCemal Akın:

Bahçeli gaz verdi bütün partiler sıraya girdi bırakın kendi gitsin oymu kaybedeceksiniz, vatanımı hangisi önemli daha anayasa teklifleri gelmedi o zaman tepkileri görün

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirisi:

Hanginiz bu güne kadar toplanıp bir şehit ailesini ziyarete gittiniz.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
