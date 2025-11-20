CHP'de 3 saatlik İmralı toplantısı sona erdi! İşte ilk karar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen ve İmralı'ya olası ziyareti konu alan kritik toplantı tamamlandı. Parti genel merkezinde yaklaşık 3 saat süren görüşmede, süreç komisyonunda yer alan CHP'li milletvekilleri de hazır bulundu.

Toplantıda, İmralı'ya ziyaret meselesinin partinin yetkili kurullarında değerlendirilmeye devam edilmesi kararlaştırıldı. Ancak kesin bir karar verilmedi, nihai İmralı kararı MYK'dan çıkacak.

AÇIKLAMA YARIN YAPILACAK

CHP kaynakları, konuyla ilgili nihai açıklamanın yarın (21 Kasım) yapılacağını belirtiyor. Partinin komisyon üyelerinin görüşlerinin masaya yatırıldığı toplantının ardından CHP'de temasların sürdüğü, kararın ise geniş kapsamlı istişarelerin ardından netleşeceği ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yinelemiş, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklamasında bulunmuştu.

Yarın 18. kez toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretini oylayacak. Komisyondan 'evet' kararı çıkması durumunda görüşmeyi komisyonun tamamı değil belirlenen bir heyet gerçekleştirecek.