CHP’de 12 ile yeni il başkanı atandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Müslim Sarı, 12 ile yeni il başkanı atandığını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, MYK'de 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili yasal çerçeve konusunu da değerlendirdiklerini söyleyerek, "Henüz tasarı önümüze gelmediği için tasarının içeriğine ilişkin söyleyecek fazla bir sözümüz yok. Ancak biz süreci takip ettiğimizi ve bu sürecin geciktiğini tekrar kayıt altına almak istiyoruz. CHP olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız. Bu konunun parlamento içinde şeffaf zeminlerde açık bir biçimde tartışılması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü desteğin verileceğini de yine kayıt altına almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAMUNUN VİCDANINI YARALAYAN DURUM'

Belediyelere yönelik operasyonların yalnızca CHP'li belediyeleri kapsadığı öne süren Sarı, "AKP'nin belediyeleri, MHP'nin belediyeleri ya da başka siyasal partilerin belediyelerinde yolsuzluk, rüşvet ile ilgili herhangi bir tartışma yok mudur? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini konu alan operasyonlar ve bu operasyonların sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri konu alması tesadüf müdür? Dolayısıyla kamuoyunun vicdanını yaralayan bir durumdur bu ve yapılan operasyonların inandırıcılığını, isnat edilen suçların inandırıcılığını ciddi şekilde zedelemektedir" diye konuştu.

'MASUMİYET KARİNESİNİ ESAS ALAN BİR YARGILAMA İSTİYORUZ'

Belediye başkanlarının yargılanmasına karşı olmadıklarını belirten Sözcü, "Bu belediye başkanlarımız yargılanırken masumiyet karinesini esas alan ve hukukun genel ilkelerine uygun bir biçimde yargılanması gerektiğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

'ADAY BELİRLEYENLER DE ÖZ ELEŞTİRİ YAPMALI'

Sarı, CHP'den ayrılarak başka partilere geçen belediye başkanlarına ilişkin, "Bu belediye başkanlarının birlikte mücadele ettikleri, karşılarında yer aldıkları bir siyasal partiye geçiş yapıp gidiyor olmalarını, bu belediye başkanlarının sorumluluğuna tek başına yüklemiyoruz. Bu her şeyden önce bu belediye başkanlarını belirleyen iradenin, aday belirleme süreçlerinde bu konuda pozisyon alan arkadaşlarımızın da bir öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çok taraflı bir süreçtir ve herkes bu sorumluluğunu taşımak zorundadır" dedi.

YENİ ATANAN İL BAŞKANLARINI AÇIKLADI

MYK'da parti örgütüne ilişkin kararlar da alındığını belirten Sarı, 12 ile yeni il başkanı atandığını belirterek, "Amasya ili için Emin Kalyoncu arkadaşımızı, Artvin ili için Ahmet Özdemir arkadaşımızı, Balıkesir ili için Fikret Şahin arkadaşımızı, Burdur için Recep Mutlucan arkadaşımızı, Giresun ili için Ahmet Nejat Karaibrahim arkadaşımızı, Çorum ilinde Tuncay Yılmaz arkadaşımızı, Kars ili için Muhammed Baran Karahan arkadaşımızı, Kastamonu için Uğur Alemdar arkadaşımızı, Kütahya ili için Nihat Sargın arkadaşımızı, Rize için Muhittin Bayrak arkadaşımızı, Trabzon'da Mustafa Gültekin arkadaşımızı, Zonguldak'ta Olcay Can arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz" diye konuştu.

'DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETECEĞİZ'

Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi hakkında disiplin süreci başlatılacağına ilişkin iddialara cevap veren Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup, onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarı, hakkında yürütülen hukuki sürecin tamamlanmasının ardından CHP'ye dönen Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ilişkin ise "Cumhuriyet Halk Partisi aklananların yeniden gelebileceği bir siyasal partidir. Ama şaibeli arkadaşların içinde yer aldığı bir siyasal parti olamaz. Dolayısıyla aklanıp gelen herkese Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmak isterlerse kapımız açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

'10 BÜYÜKŞEHİR CHP'DE'

Belediye başkanlarının istifalarını da takip ettiklerini söyleyen Sarı, "Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'yle yollarını ayırmış görünüyor şu an itibarıyla. Bu belediyelerimizden büyükşehir biçiminde olanlar sadece 2 tanesi. Bize ait 12 tane büyükşehrin 10 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmaya devam ediyor şu an itibarıyla" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı