CHP Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldı 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Çanakkale'de CHP'den milletvekili seçilen İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan mazbatalarını aldı.

CHP Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldı

ÇANAKKALE - 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Çanakkale'de CHP'den milletvekili seçilen İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan mazbatalarını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Çanakkale'den seçilen CHP Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav'dan aldı. Mazbata töreninde partililerde hazır bulundu.

CHP Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, mazbatalarını aldıktan sonra adliye önünde kendisini bekleyen partililerle birlikte bir araya geldi.