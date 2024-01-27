CHP Bursa'da 4 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı
CHP Genel Merkezi, yerel seçimler için Bursa'da 4 ilçenin belediye başkan adaylarını belirlediğini duyurdu. Büyükorhan, Kestel, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinin adayları açıklandı.
CHP Genel Merkezi, yerel seçimler için Bursa'da 4 ilçenin belediye başkan adayını belirlediğini açıkladı.
CHP yönetimi, yerel seçimler için Bursa'da 4 ilçenin belediye başkan adayını şu şekilde belirledi;
Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay, Kestel Belediye Başkan Adayı Cevat Asa, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem ve Yenişehir Belediye Başkan Adayı Sadi Aktaş
CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkan adayı da Mehmet Önder Mutlu olarak açıklanmıştı. - BURSA