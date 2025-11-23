Haberler

CHP Antalya Eski İl Başkanı Özer Ahmet Ülken Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
2010-2012 yılları arasında CHP Antalya İl Başkanlığı görevini üstlenen Özer Ahmet Ülken, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. CHP Antalya il örgütü, ölüm haberini sosyal medya üzerinden paylaştı ve ailesine başsağlığı diledi.

CHP Antalya eski İl Başkanı Özer Ahmet Ülken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2010-2012 yılları arasında CHP Antalya İl Başkanı olarak görev yapan ve rahatsızlığı sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özer Ahmet Ülken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP Antalya İl Başkanlığı Ülken'in vefatını sosyal medya hesabından yaptığı "Önceki dönem İl Başkanı'mız Özer Ahmet Ülken vefat etmiştir. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı diliyoruz. Cenaze töreni için daha sonra bilgilendirme yapılacaktır" paylaşımı ile duyurdu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
