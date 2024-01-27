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CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Partililer Tarafından Karşılandı

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CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da partililer tarafından karşılandı. Böcek, kendisini tekrar aday gösteren Genel Başkan Özgür Özel'e teşekkür etti ve zaferin kendilerinin olacağını belirtti.

CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da partililer tarafından karşılandı.

CHP İl Başkanlığı binası önünde oluşturulan platformda partililere ve vatandaşlara hitap eden Böcek, kendisini tekrar aday gösteren Genel Başkan Özgür Özel'e teşekkür etti.

5 yıl önce "Ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız" sloganıyla çıktıkları yolda başarıya ulaştıklarını ifade eden Böcek, bu seçimde de zaferin kendilerinin olacağını kaydetti.

Hizmet etmek için yola çıktığı ilk günden itibaren verdiği sözlerin hepsini yerine getirdiğini belirten Böcek, görev süresi içinde salgın, deprem, sel gibi zor günler yaşandığını anımsattı. Zor günlerinde ihaneti de iyi dilekleri de gördüğünü aktaran Böcek, şunları söyledi:

"Bize çamur atmak isteyenler oldu, yine olacak. Bizi karalamak isteyenler oldu, yine olacak, varsın olsun. Beni sizden, partimden en önemlisi Antalya'mdan ayıramadılar, ayıramayacaklar. Sizlerle birlikte yılmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecanımızla, daha büyük aşkla, inançla, kararlılıkla yola çıkıyoruz. Şimdi yeni sözler verme zamanı, o sözleri gerçek kılma ve Antalya'm için daha da iyisini yapma zamanı."

Antalya'yı daha iyiye, ortak akılla, vicdanla ve büyük bir adanmışlıkla geleceğe taşıyacaklarını belirten Böcek, "Antalya için 'en iyisi' diyerek, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak yola çıkıyoruz." dedi.

Antalya'da herkesi kucaklayacaklarını ve her kesimin mücadelesiyle 5 yıl daha Antalya'yı yöneteceklerini aktaran Böcek, herkesin desteğini istedi.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da belediye başkanlığı için bugüne kadar aday adaylarının yarıştığını, bundan sonra AK Parti ile bir yarış başladığını söyledi. Küskünlüklerin, kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirten Kamacı, adaylar hakkında sosyal medyada kötü yorumlar yapan partililerden bunları silmelerini istedi.

Kaynak: AA / Politika

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