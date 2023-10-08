Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Antalya 38'inci Olağan İl Kongresi başladı. Açılış konuşmasını yapan CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, "Partimizin ve Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda imzası bulunan CHP'nin değerli üyeleri; geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da partimize, ülkemize ve Cumhuriyetimize sahip çıkma iradesiyle hep bir arada el ele kol kola sevgiyle, saygıyla hep birlikte geleceği kuracağız" dedi.

CHP Antalya İl Kongresi, bugün saat 11.30'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde başladı. İstiklal Marşının okunup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İl Başkanı Nuri Cengiz, kongrenin açılış konuşmasını yaptı.

Cengiz, "Değerli yol arkadaşlarım; CHP'nin gerçek sahipleri… Kongremize hoş geldiniz. Partimizin ve Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda imzası bulunan CHP'nin değerli üyeleri; geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da partimize, ülkemize ve Cumhuriyetimize sahip çıkma iradesiyle hep bir arada el ele kol kola sevgiyle, saygıyla hep birlikte geleceği kuracağız" dedi.