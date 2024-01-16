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CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

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CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Cenaze Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in (91) cenaze töreni Pirsultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapıldı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Saime Dinçer'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Semra Dinçer Ankara Politika Güncel Haberler

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