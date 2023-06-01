CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp TBMM'ye kaydını yaptırdı

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, ikiz çocukları ve eşiyle birlikte TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırdı. Konuralp, Türkiye'de dezenformasyonun merkezi olmuş bir iktidar medyası ve İletişim Başkanlığı olduğunu belirterek kurumlarla mücadele gerektiren bir dönem olduğunu söyledi.

Haber : BERKAY VAROL - Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, ikiz çocukları ve eşiyle birlikte TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırdı. Konuralp, "Türkiye'de dezenformasyonun merkezi olmuş bir iktidar medyası var. Aynı zamanda Türkiye'de dezenformasyonun merkezi olmuş bir İletişim Başkanlığı var. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Basın İlan Kurumu'nu saymıyorum bile. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem kurumlarla da mücadele etmeyi gerektiren bir dönem" dedi.

TBMM'de 28'inci Dönem Milletvekilleri kayıt işlemlerini sürdürüyor. Şeref Holü'nde kurulan masalarda yeni dönem milletvekilleri kayıt işlemlerini yaptırıyor.

CHP'den Ankara Milletvekili seçilen gazeteci ve eski RTÜK üyesi Okan Konuralp, ikiz çocukları ve eşiyle birlikte TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini tamamladı.

"CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINDA BU PARLAMENTODA OLMAK BÜYÜK ONUR VE GURUR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Konuralp, 28'inci Döneme ilişkin, "Uzun yıllar soruyu soran kişiydim yeni vekil arkadaşlara. Ben de meslektaşlarım gibi buradaydım. Şimdi sizin sorduğunuz kişiyim. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu parlamentoda olmak büyük onur ve gurur. Ama aynı zamanda Türkiye'nin temel problemleri de ortadan kalkmış değil. Kökleşerek de devam ediyor ve edecek. Biz geride bıraktığımız seçimler itibariyle muhalefette yer alan CHP'liler olarak Türkiye'nin temel problemlerini çözümlerine ilişkin çözüm önerilerimizi ama aynı zamanda da mevcut iktidarın denetimine yönelik çabamızı en üst düzeyde göstereceğiz. Aynı zamanda önümüzde 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler süreci var. Parti Grubumuz olarak aynı zaman Genel Merkezimiz nezdinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde ve önderliğinde 2024 seçimlerinde de en iyi sonucu almak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz ve bundan bir şüphe duymuyorum" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'DE DEZENFORMASYONUN MERKEZİ OLMUŞ BİR İLETİŞİM BAŞKANLIĞI VAR"

Uzun yıllar gazetecilik yapan Konuralp, basının sorunlarını da Meclis'e taşıyacağını belirterek "Bir gazeteci olarak sizin de meslektaşınız olarak öncelikle gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda elimden gelen çabayı sizlerin arasından gelmiş biri olarak göstereceğim. Türkiye'de dezenformasyonun merkezi olmuş bir iktidar medyası var. Aynı zamanda Türkiye'de dezenformasyonun merkezi olmuş bir İletişim Başkanlığı var. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Basın İlan Kurumu'nu saymıyorum bile. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem kurumlarla da mücadele etmeyi gerektiren bir dönem. Gazetecinin görevi muhalif olmak değildir. Gazetecinin görevi halkın haber alma hakkını halk adına kullanan bir meslek grubudur. Burada önemli olan doğruyu, hakikati, gerçeği bükmeden okuyucularınıza, topluma ulaştırmak. Bu noktada önümüze çıkan tüm engelleri de ortadan kaldırmak adına elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.