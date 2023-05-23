CHP Ankara İl Başkanlığı, AKP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakmak istedi

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve parti üyeleri, seçim döneminde yayınlanan montajlı videolar ve sahte afişler nedeniyle AKP Ankara İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakmak istedi, ancak polis protestoya izin vermedi. Akıllı, "Tüm yalanlarınızın, kötülüklerin hesabını önce bu dünyada, sonra öbür dünyada vereceksiniz. Türkiye'yi sizin rutubetli karanlığınıza bırakmayacağız. Bu ülkenin evlatları 28 Mayıs'ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek. Çünkü bu vatan, toprağına göz dikenlere, kendisine cehennemi layık görenlere karşı iyilikte birleşerek, umudu kuru sofrasına katık ederek kuruldu. Unutmayın: Biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek" dedi.

CHP İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve parti üyeleri bugün, AK Parti Ankara İl Başkanlığı önüne "Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz" yazılı çelenk bırakmak istedi. Ancak AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu sokak çevik kuvvet polisleriyle ablukaya alındı. CHP'liler, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na yakın konumda bulunan Mehmet Rıfat Börekçi Parkı'na siyah çelengi bırakarak, seçim sürecinde yaşananları protesto etti.

"ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜ ŞEYTANI BİLE UTANDIRACAK KADAR İLERİ SEVİYEYE TAŞIDINIZ"

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı şu açıklamayı yaptı:

"AKP'ye açık çağrımızdır. Seçim yarışında adil olmayacağınızı biliyorduk. Tüm televizyon kanallarını, TRT'yi arkanıza alacağınızı, sesimizi duyurmamıza devletin tüm imkanlarını kullanarak engel olacağınızı biliyorduk. Miting alanlarımızla ilgili sorun çıkaracağınızı, yasaklarla halka ulaşmamıza engel olacağınızı biliyorduk. Fakat siz bu organize kötülüğü, şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız. Allah korkusunu, vicdanı, ahlakı, iyi olan her türlü duyguyu bir kenara koydunuz ve içinizdeki kötülüğü sadece bizim değil, Türk milletinin üstüne boca ettiniz.

"SİZ HAKİKATİN ÖTESİNİ BİLE AŞTINIZ"

Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz, sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri miting alanlarında göstermekle kalmadınız, 'mitingi canlı yayınlıyor' görüntüsü altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettirdiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı, hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu. Siz hakikatin ötesini bile aştınız, o dipsiz kuyunun karanlık, rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize yol bellediniz. Buradan açık çağrımızdır. Kötülüğü kendine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak çıkaranlarla asla helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız.

"BİZ BU KÖTÜLÜĞÜ AFFETMEYECEĞİZ"

Tüm yalanlarınızın, kötülüklerin hesabını önce bu dünyada, sonra öbür dünyada vereceksiniz. Türkiye'yi sizin rutubetli karanlığınıza bırakmayacağız. Bu ülkenin evlatları 28 Mayıs'ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek. Çünkü bu vatan, toprağına göz dikenlere, kendisine cehennemi layık görenlere karşı iyilikte birleşerek, umudu kuru sofrasına katık ederek kuruldu. Unutmayın: Biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek."