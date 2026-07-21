Haberler

CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde gerginlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Ankara İl Başkanlığı önünde 'mutlak butlan' kararı sonrası atanan yeni başkan Fahri Yıldırım'ın gece binaya girmesiyle eski başkan vekili Yüksel Işık ve destekçileri protesto gösterisi yaptı. Polis güvenlik önlemi alırken, Yıldırım polis eşliğinde binadan ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı'nın önünde 'mutlak butlan' kararı sonrasında İl Başkanlığı görevine getirilen Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin il binasına girmesinin ardından gerginlik yaşandı.

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama kararının ardından yeni İl Başkanı olan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet, gece saat 01.00 sıralarında CHP Ankara İl Başkanlığı binasına girmesi sonucunda 'mutlak butlan' kararı sonrasında görevden alınan eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık ve beraberindeki CHP'liler il binası önünde İl Başkanı Fahri Yıldırım ve beraberindekilere tepki göstererek Yıldırım ve heyetinin binadan çıkmasını istedi. Emniyet güçleri il binası önüne gelerek il başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı.

Eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Işık, il binası önünde yaşanan duruma tepki göstererek, "Dikkatinizi çekmek istediğim nokta, tek tip siyah elbise giyen kişilerin burada bulunmasıdır. Biz, bu kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını biliyoruz. Bu nedenle polisten kimlik kontrollerinin yapılmasını ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayanların derhal dışarı çıkarılmasını talep ettik. Emniyetin de üzerine düşeni yapacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

İl Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, kendi istekleri doğrultusunda polis eşliğinde il binasından ayrıldığı esnada Işık ve beraberindeki CHP'liler tarafından protesto edildi. Olay, CHP Ankara İl Başkanı Yıldırım ve heyetinin polis güçleri eşliğinde il binasının olduğu alandan uzaklaşması ve dışarıda bulunan Işık ve destekçilerinin il binasına girmesiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Valinin eşi de gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim

Cumhurbaşkanı olmayı reddetti: Yeterince güçlü değilim
Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk kez görüntülendi
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü

Estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü! Gören tanıyamadı
Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

Bu saldırının bedeli ağır oldu!
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu

Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu