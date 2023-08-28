CHP Aliağa İlçe Örgütünün 14. Olağan Kongresi Sonuçlandı

CHP Aliağa İlçe Örgütünün 14. Olağan Kongresi, iki adayın yarışıyla gerçekleştirilirken, Ali Serçe, 43 oy farkla ilçe başkanlığı görevine seçildi. Kongreye, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve diğer birçok parti temsilcisi katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aliağa İlçe Örgütünün 14. Olağan Kongresi, iki adayın yarışıyla gerçekleştirilirken, Ali Serçe, 43 oy farkla ilçe başkanlığı görevine seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aliağa İlçe Örgütünün 14. Olağan Kongresi, partililerin yoğun katılımıyla yapıldı. İki adayın yarıştığı kongreyi, 43 oy farkla Ali Serçe kazandı. CHP Aliağa İlçe başkanı Ali Serçe, "Güçlü bir CHP için bundan böyle, çok daha fazla ve hep birlikte çalışacağız" dedi. Aliağa Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen kongreye, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Tuğba Oktay Bor, Demokrat Parti Aliağa İlçe Başkanı Gürcan Alkan, Saadet Partisi Aliağa İlçe Başkanı Mahmut Koç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şube Başkanı Erol Çetinkaya, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Salih Yiyitalp, Aliağa Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri, delegeler ve çok sayıda partili katıldı. - İZMİR