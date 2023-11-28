CHP Aliağa Belediye Başkan Aday Adayı Barış Eroğlu Miting Gibi Açıklama Yaptı

CHP Aliağa Belediye Başkan Aday Adayı Barış Eroğlu, caddede miting gibi adaylık açıklaması yaparak gençliğin umudu olduğunu belirtti. Eroğlu, Aliağa'yı en yaşanılabilir ve marka değeri en yüksek ilçe yapma hedefiyle aday olduğunu söyledi.

CHP Aliağa Belediye Başkan Aday Adayı Barış Eroğlu, "Gençliğin Umudu" sloganları eşliğinde caddede miting gibi adaylık açıklaması yaptı. Eroğlu, "Bir hayalim var; doğduğum bu kenti Kuzey Ege Bölgesinin en yaşanılabilir ve marka değeri en yüksek ilçesi yapmak için adayım. Bu, benim ilçeme olan en büyük borcumdur" dedi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığı başvuruları, 28 Kasım'da sona erecek. CHP'de ise heyecan giderek artarken, İnşaat Mühendisi Barış Eroğlu'nun yaptığı adaylık açıklaması büyük ilgi çekti. Açıklamasını Aliağa'daki İstiklal Caddesi'nde yapan Eroğlu'na destek vermek için partililerde caddeye akın etti.

CHP Aliağa İlçe Başkanı Ali Serçe ile birlikte kürsünün bulunduğu platformda, "Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli güzel günler" şarkıları arasında yerini alan CHP'li aday adayı Barış Eroğlu, caddede toplanan ve alkışlarla destek olan partilileri "Partimizin; vefakar, cefakar, yılmaz ve yorulmaz üyeleri" diyerek selamladı. Aliağa'da daha önceki yıllarda belediye meclis üyeliği yapan ve 2014 belediye başkan adayı da olan 43 yaşındaki inşaat mühendisi Barış Eroğlu, konuşmasında neden adaylık için yola çıktığını maddeler halinde anlattı.

"Bütün Aliağalıların ortak adayı olmak için yola çıktım"

Barış Eroğlu, "Bütün Aliağalıların ortak adayı olmak için yola çıktım. Aliağalıların ekonomik ve sosyal sorunlarıyla, ilçemizin özellikle son 10 yılda artarak büyüyen ve kangren olmuş sorunlarını çözmek için adayım. Emek kenti olan Aliağa'mızda emeğin kutsallığına inanan, emekçisi ile omuz omuza çalışan, çalışanına sendikal haklarını vererek iş güvencesi sağlayan, çalışanına değer veren bir yönetim anlayışını hakim kılmak için adayım" diye konuştu.

Eroğlu, kentsel dönüşümü gerçekleştirerek, vatandaşlara sağlıklı konutlar üreteceğini, öğrencilerin barınma sorununu çözeceğini söyledi. "Belediyemiz eliyle kuracağımız kooperatiflerle, vatandaşlarımıza uygun fiyatlı konutlar üreteceğim. Belediye çocuk kreşini yeniden açacağım" diyen CHP'li aday adayı Eroğlu, belediyede Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurarak; kadın dayanışma ve yaşam merkezi, eşitlik birimi, çocuk ve gençlik çalışmaları birimi hayata geçireceğim" dedi.

"Gün Aliağa'mıza sahip çıkma günü"

"Adayımızın üye bazında ön seçim yapılarak belirlenmesi en büyük temennimdir. Genel merkezimiz aday belirleme sürecinde hangi yöntemi kullanacaksa o yöntemi şimdiden kabul ettiğimi beyan ediyorum" diyen Barış Eroğlu, "Gün, kişisel hesapların günü değil, geçmiş kırgınlıkların günü değil. Gün, yaşadıklarımızın farkında olma günü. Gün Aliağa'mıza sahip çıkma günü. Bu bilinçle ve sizlerden aldığım güçle buradayım. Tarlada izimiz, harmanda yüzümüz, cesurca söyleyecek sözümüz, yapacak çok işimiz var. Bugün hepinizin huzurunda belediye başkan aday adaylığı başvurumu yaptım. Belediye başkan aday adaylığına, belediye meclis üyeliği aday adaylığına başvuran ve başvuracak bütün yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Barış Eroğlu

Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak 1981 yılında Aliağa'da dünyaya gelen Barış Eroğlu, ilk orta ve lise eğitimini Aliağa'da tamamladıktan sonra 2004 yılında Balıkesir Üniversitesinden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 2009-2014 yılları arasında CHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Aliağa Belediye Başkan Adayı oldu. Evli ve iki çocuk babası Eroğlu, halen kardeşleriyle birlikte inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. - İZMİR