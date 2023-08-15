CHP Alaşehir İlçe Kongresi Sonuçlandı

Cumhuriyet Halk Partisi Alaşehir İlçe Kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Gülgün Hasçelik'in aday olmadığı kongrede tek aday olan Mustafa Öztürk, 152 oyla seçilerek partinin yeni ilçe başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Alaşehir İlçe Kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Gülgün Hasçelik'in aday olmadığı kongrede tek aday olan Mustafa Öztürk, 152 oyla seçilerek partinin yeni ilçe başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Alaşehir İlçe Teşkilatı 38. Olağan Kongresi ilçe lokalinde gerçekleştirildi.

Kongrede delegeler arasında verilen önerge doğrultusunda kongrenin divan başkanlığına CHP Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ilçe kongresinde 4 yıl boyunca ilçe başkanlığı görevini yürüten Gülgün Hasçelik aday olmadığını ve bugüne kadar destek veren herkese teşekkür ederek yeni yönetime başarılar diledi. Kongreye CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüolu, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve partililer katıldı.

CHP Alaşehir İlçe Başkanı Mustafa Öztürk'ün yönetim kurulu listesi şöyle:

Mehmet Kayacık, Süleyman Seskır, Selen Öküzcüoğlu, Mehmet Doğan, Sevgi Hasdemir, Mahmut Horasan, Onur Korkmaz, Hüseyin Aydın, Yücel Altın, Ceyhan Kaya, Gülizar Ertuğrul, Hasan Uyanık, Bilgin Kerman, Cafer Çelikel, İnci Baştan Balıkcı, Salih Doğrul.

CHP'de kayıtlı 294 delegeden 167 delege kongreye katıldı. 15 oyun geçersiz sayıldığı kongrede 152 oy alan Mustafa Öztürk yeni başkan seçildi. Mustafa Öztürk seçim sonrası katılımcılara teşekkür etti. - MANİSA