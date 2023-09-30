CHP Adıyaman 38. Olağan İl Kongresi'nde Engin Doğan, yeni il başkanı seçildi. Kongre sürecinde yaşanan gerginlikler ve adayların konuşmalarıyla ilgili bilgiler verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanlığı Genel Kurulunda Engin Doğan başkan seçildi.

CHP Adıyaman 38. Olağan İl Kongresi Can salonda gerçekleştirildi. Gergin geçen kongrenin Divan Başkanlığını CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka yaptı. Mevcut Başkan Burak Binzet'in aday olmadığı kongrede 3 aday yarıştı.

Engin Doğan, Deniz Çakmak ve İskender Tanrıverdi'nin yarıştığı kongrede faaliyet raporlarının oylanmasının ardından konuşmalara geçildi.

Konuşmalar esnasında karşılıklı sataşmalar yaşandığı için tansiyon yükseldi. Milletvekili Abdurrahman Tutdere başta olmak üzere adaylar ve çok sayıda kişi dilek ve temenniler bölümünde konuştu.

Milletvekili Tutdere, deprem sürecinde Adıyaman'da yapılan çalışmalar ve seçim süreciyle ilgili konuştu.

Konuşmalardan sonra divan başkanlığı görevi ilçe seçim kuruluna bıraktı. Toplam 263 delegeden 254'ü oy kullandı. Adaylardan Engin Doğan 115 oy, Deniz Çakmak 104 oy, İskender Tanrıverdi 34 oy aldı. Engin Doğan, CHP'nin yeni Adıyaman İl Başkanı oldu. - ADIYAMAN