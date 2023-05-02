CHP Adana Milletvekili Şevkin, Pozantı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Pozantı ilçesinde kurulan pazarda esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Şevkin, "Halkımızın alım gücü sıfıra indi. Pazarda, en büyük banknot 200 lira ile iki poşet dolmuyor. Bu düzeni değiştireceğiz. Özgür, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özlemimizi hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Pozantı ilçesinde kurulan pazarda esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Şevkin, "Halkımızın alım gücü sıfıra indi. Pazarda, en büyük banknot 200 lira ile iki poşet dolmuyor. Bu düzeni değiştireceğiz. Özgür, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özlemimizi hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

CHP'nin Adana'dan yeniden milletvekili adayı gösterdiği Müzeyyen Şevkin, Pozantı pazarında esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"30 TL'YE PAZAR ARABASINI DOLDURUYORDUK"

Pazarda alışveriş yapan kadınlar, Şevkin'e, "100 TL'ye iki meyve aldık. Geçen sene daha fazla alıyorduk. 100 TL'ye arabayı hınca hınç dolduruyorduk. 30 TL'ye pazar arabasını dolduruyorduk" diyerek pahalılıktan dert yandı. Bir başka kadın da eşinden aldığı 100 TL ile aldıklarını göstererek, "Param bitti. 100 lira kalır mı? Bir tane ekmek alacak param kaldı" diye konuştu.

Bakliyat ürünleri satan bir pazarcı ise geçen yılki fiyatların bu yıl 2-3 katına çıktığına işaret etti. Esnaf, "Geçen yıl 13 lira olan kuru fasulye, 35 liraya çıktı. 50 lira olan da var" dedi. Aynı esnaf, "Bir tencere yemek yapmaya kalksan, hiç et koymasan en az 200 lira tutar" diyen Şevkin'e, "Eti zaten unuttuk" karşılığını verdi.

"GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME TERK EDİLİYORUZ"

Şevkin, ziyaretlerinin ardından bugün yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların eti göremediğini, sofrasına ekmek dahi koyamadığına belirtti. Şevkin, "Anneler, çocuklarına süt alamıyor. Pandemide çaresizce eve kapatılıyoruz. İşten atılıyoruz. Depremde evlerimiz başlarımıza yıkılıyor. Ölüyoruz. Göz göre göre ölüme terk ediliyoruz. Bu kara düzeni değiştireceğiz. Bu kara günleri geride bırakacağız" dedi.

"PAZARDA, EN BÜYÜK BANKNOT 200 LİRA İLE 2 POŞET DOLMUYOR"

İşçinin, emekçinin alın terinin karşılığını alamadığı gibi iş cinayetlerine de kurban gittiğini ifade eden Şevkin, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından 2022 yılına kadar en az 30 bin 224 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiğini vurguladı. Şevkin, şunları kaydetti:

"İktidar eliyle kar hırsı, bilimsel yaklaşım ve insanın yaşam hakkından önde tutuluyor. Kayıt dışı faaliyetler, merdiven altı üretimler, iş sağlığı ve iş güvenliğinden yoksun, bir avuç rantiyeciye çekilen peşkeşler, kullandırılan kamu kaynakları, Türkiye'de insan onuruna yakışmayacak görüntülerin oluşmasına neden oluyor. 13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu ile herkes hakkını alacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Halkımızın alım gücü sıfıra indi. Pazarda, en büyük banknot 200 lira ile iki poşet dolmuyor. Bu düzeni değiştireceğiz. Özgür, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özlemimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Zulüm bitecek, emek, özgürlük ve demokrasi kazanacak. Az kaldı."