CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yemin metnini besmele çekerek okudu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama dönemi başladı. Meclis'in en yaşlısı unvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.

ÖNCE BESMELE SONRA YEMİN

İlk yemini Bahçeli yaptı ve sonrasında illere göre milletvekilleri kürsüye çağrıldı. CHP'nin Adana Milletvekili Orhan Sümer de ismi açıklandığında yeminini etmek üzere kürsüye yaklaştı. Sümer, yemininden hemen önce besmele çekti.