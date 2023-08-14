CHP Adana Milletvekili Bulut, SGK'daki Yolsuzluk İddialarını Sordu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK'daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bulut, yolsuzluğa karışan isimlerin açıklanmamasının gerekçesini sordu ve yolsuzlukla ilgili detayları talep etti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK'daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; "SGK'deki yolsuzluğa karışan isimlerden bazılarının dönemin Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'in yeğeni Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem, Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dilek Yılmaz, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa Özderyol olduğu iddia edilmektedir. Bu isimlerin soruşturma başlatılınca kurum içinde başka görevlere kaydırıldığı ancak yakın zamanda memuriyetten el çektirildikleri öne sürülmektedir. Yolsuzlukla ilgili verdiğimiz önergelerin ısrarla yanıtlanmaması, isimlerin açıklanmaması yolsuzluğa karışan isimlerin saklandığı izlenimi yaratmaktadır. Yolsuzluğa karışan isimlerin ısrarla kamuoyuna açıklanmamasının gerekçesi nedir? Yolsuzluk kapsamında kaç hastaneye, ne kadar para cezası kesilmiştir? Söz konusu bu cezalar tahsil edilmiş midir" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK'daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. CHP'li Bulut, önergesinde SGK'daki iddialarla ilgili şu görüşleri dile getirdi:

"2021 yılında, gelir ve gideri arasında uçurum bulunan, kara bir deliğe dönen SGK'de milyarlarca liralık usulsüz ilaç ve tıbbi cihaz ödemeleri yapıldığına yönelik soruşturma başlatılmış, aralarında SGK Başkanı dahil çok sayıda üst düzey yönetici görevden alınmış, 3 hastaneye de yüklü miktarda para cezası kesilmiştir. 2017 yılına uzandığı iddia edilen yolsuzluğa konu olan rakamın 1 milyar TL (o günkü kurla 270 milyon dolar) olduğu selefiniz Vedat Bilgin tarafından kabul edilmiştir.

Bu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte Mehmet Soylu şirketten istifa etmiştir. Ancak yolsuzluk soruşturması devam ederken Rehberlik ve Teftiş Daire Başkanı Mustafa Apaydın görevinden alınmış yerine yönetmelikte değişiklik yapılarak 2015 yılında AKP'den milletvekili aday adayı olan, Soylu'nun eski çalışma arkadaşı Hukuk Müşaviri Oğuzhan Tekin getirilmiştir. 2021 yılında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığınızın bütçesi görüşülürken selefiniz olan Sayın Vedat Bilgin'e bürokratların görevden alınmasının gerekçesini sorduğumda, 'Bakanlığa geldiğimizden bu tarafa, bu yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik. Doğrusu, bu bürokratları değiştirmemiz doğrudan doğruya bu mücadelede daha etkin bir ekip kurma arayışından dolayıdır; elimize ulaşan bilgilerden, soruşturmalardan kaynaklanmaktadır. Neticelendiği zaman da kamuoyunun zaten bilgisine sunacağımdan tereddüdünüz olmasın' cevabını vermişti. Yine aynı komisyonda 'İsimlerini vermiyorum çünkü yargıya intikal ettirdim onları, işten de attım, onların işlerine de son verdim' ifadelerini kullanmıştı.

SGK'deki yolsuzluğa karışan isimlerden bazılarının dönemin Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'in yeğeni Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem, Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dilek Yılmaz, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa Özderyol olduğu iddia edilmektedir. Bu isimlerin soruşturma başlatılınca kurum içinde başka görevlere kaydırıldığı ancak yakın zamanda memuriyetten el çektirildikleri öne sürülmektedir. Yolsuzlukla ilgili verdiğimiz önergelerin ısrarla yanıtlanmaması, isimlerin açıklanmaması yolsuzluğa karışan isimlerin saklandığı izlenimi yaratmaktadır."

Bulut, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"YOLSUZLUK KAPSAMINDA KAÇ HASTANEYE, NE KADAR PARA CEZASI KESİLMİŞTİR"

"Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem, Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Dair Başkanı Dilek Yılmaz, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa Özderyol'un yolsuzluğa karıştığı iddiaları doğru mudur?

Söz konusu isimler ne zaman hangi gerekçeyle görevden alınmıştır?

Görevden alınan bu isimler memuriyetten atılmış mıdır? Ne zaman atılmıştır? Yolsuzluğa bulaşan kaç kişi memuriyetten atılmıştır?

Görevden alınan Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem'in dönemin Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile yakınlığı bulunmakta mıdır?

Yolsuzluğa karışan isimlerin ısrarla kamuoyuna açıklanmamasının gerekçesi nedir?

Yolsuzluk kapsamında kaç hastaneye, ne kadar para cezası kesilmiştir? Söz konusu bu cezalar tahsil edilmiş midir?

Bakanlık müfettişlerince hazırlanan, iktidarınıza yakın bir gazetenin yazmasıyla haberdar olduğumuz 4500 sayfalık raporun tarafımıza verilmeme gerekçesi nedir?"