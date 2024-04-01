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CHP 56 yıl sonra Artvin Yusufeli'nde kazandı

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Yusufeli'nin Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalmasıyla taşındığı yeni yerleşim yerinde, ilk kez yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Barış Demirci, ilçe belediye başkanı seçildi. Bu sonuca göre CHP, 56 yıl sonra ilçeyi yeniden kazanmış oldu.

BARAJ İLÇEYİ SU ALTINDA BIRAKTI

Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı.

CHP 56 yıl sonra Artvin Yusufeli'nde kazandı

YENİ İLÇEDE İKİNCİ SEÇİM

Baraj suları altında kalan Yusufeli ilçesinden göç edenler, yeni ilçede 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci kez sandık başına gitti. 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınma süreci yaşanan Yusufeli halkı, ilk kez 5 yıl görev alacak belediye başkanını seçmek için oylarını kullandı.

YENİ İLÇEDE İLK BAŞKAN

Sonucu merak edilen ilçelerden biri olan Yusufeli'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 46,97'sini alan CHP'li Barış Demirci seçildi. Yeni yerleşim yerindeki seçimlerde ayrıca kullanılan 4 bin 406 oyun 4 bin 183'ü de geçerli sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; oyların 1965'ini alan CHP'li aday, 56 yıl sonra Yusufeli Belediyesi'ni kazanmış oldu. AK Parti'li aday ise yüzde 45, 85'lik oranla 1918 oyda kaldı. İlçede CHP'li Cemil Güngör, 1968-1973 yılları arasında belediye başkanlığı yapmıştı.

BARIŞ DEMİRCİ KİMDİR?

Barış Demirci, 1984 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinde dünyaya geldi. Hukuk mezunu Demirci, 2008 yılında Yusufeli ilçesinde avukatlık yapmaya başladı. Halen aynı ilçede mesleğini sürdüren Demirci, 2013'te ilçe başkanı olduğu CHP'den 2019'da Yusufeli Belediye Başkan adayı oldu. 2024 seçiminde de yeniden CHP'den aday olan Demirci, evli ve 2 çocuk babası.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (2)

Hacı Şembeki:

Hizmetle değil, algiyla seçim kazanıldığini, gençlerin ve emeklilerin çok etkili olduğunu AKP ne zaman öğrenecek...Hizmet belediyeciliğin unutup, sosyal medya üzerinden algı belediyeciliği ve algı siyasetini oğrenmezsse bundan sonra hiçbir seçim kazanamaz..Avucunu yalar..Dünyada da böyle

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AYHAN BAYRAK:

Çok yazık o kadar hizmete nankörler

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