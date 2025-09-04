Haberler

CHP 102. Yaşını Kutladı, Basın Açıklamasına Yoğun İlgi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da yapılan basın açıklamasında, İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılma kararının yok hükmünde olduğu belirtildi. CHP Ankara İl Sekreteri Durali Bozkurt, partinin siyasi mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

81 ilde eş zamanlı yapılan ortak basın açıklamasını okuyan CHP Ankara İl Sekreteri Durali Bozkurt, CHP İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın kendileri için "yok" hükmünde olduğunu söyledi.

Bozkurt, CHP'nin siyasi mücadelesini kararlılıkla büyütmeye devam edeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisinin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin tarihsel sorumluluğunu yerine getirdiğini, çalınmadık kapı bırakmadıklarını aktaran Bozkurt, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele ettiğimiz on milyonlarla, ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız. Hep birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar Uzundağ, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düştüğü not çok konuşulur! Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Düştüğü not çok konuşulur! Arda'dan Fatih Terim paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.