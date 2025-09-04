CHP 102. Yaşını Kutladı, Basın Açıklamasına Yoğun İlgi

CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

81 ilde eş zamanlı yapılan ortak basın açıklamasını okuyan CHP Ankara İl Sekreteri Durali Bozkurt, CHP İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın kendileri için "yok" hükmünde olduğunu söyledi.

Bozkurt, CHP'nin siyasi mücadelesini kararlılıkla büyütmeye devam edeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisinin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin tarihsel sorumluluğunu yerine getirdiğini, çalınmadık kapı bırakmadıklarını aktaran Bozkurt, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele ettiğimiz on milyonlarla, ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız. Hep birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar Uzundağ, partililer ve vatandaşlar da katıldı.