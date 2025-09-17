Charlie Kirk'ü Öldürmekle Suçlanan Tyler Robinson İlk Duruşmasında Hakim Karşısına Çıktı

ABD'li sağcı aktivist Charlie Kirk'ü öldürmekle suçlanan Tyler Robinson Utah eyaletinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya çevrimiçi olarak katılan Robinson'a yasal hakları ve kendisine yöneltilen suçlamalar okunurken, mahkeme sonraki duruşmanın 29 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

ABD'li sağcı aktivist Charlie Kirk'ü öldürmekle suçlanan Tyler Robinson Utah eyaletinin Provo kentindeki Dördüncü Bölge Adliyesi'nde düzenlenen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya çevrimiçi olarak katılan Robinson'un görüntüsü, salona kurulan ekrandan mahkemeye yansıtıldı. Kendine zarar vermesini önlemeyi amaçlayan yeşil koruyucu bir yelek giydiği görülen Robinson, Yargıç Tony Graf'ın "Adınızı söylebilir misiniz" sorusuna, "Tyler James Robinson" yanıtını verdi. Robinson'a susma hakkının bulunduğunu hatırlatan Yargıç Graf, "Bugün mahkemede söyleyeceğiniz her şey aleyhinize kullanılabilir" diyerek mahkemenin Robinson'un anayasal haklarını korumak istediğini vurguladı.

Suçlamalar okundu

Utah County Savcısı Chad Grunander, duruşmada Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk adına bir koruma talebinde bulunurken, Yargıç Graf talebin kabul edildiğini söyledi. Savcı Grunander'in davada idam cezası talep edeceklerini ifade etmesinin ardından, Yargıç Graf Robinson'a yöneltilen suçlamaları okudu. Robinson'un hakkındaki suçlamaları dinlerken sakin bir tavır takınması dikkat çekti.

Sonraki duruşma 29 Eylül'de yapılacak

Utah County'yi temsilen duruşmaya katılan Avukat Greg Skordas ise Robinson'un henüz bir avukatının bulunmadığını, ancak sonraki duruşmaya dek kendisine bir yasal temsilci sağlanacağını ifade etti. Yargıç Graf, Robinson'un gelirinin düşük olması nedeniyle yasal yardım kriterlerini karşıladığını belirterek bu imkandan yararlanabileceğini söyledi. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 29 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

Charlie Kirk'ü öldürdükten sonra yakalanmıştı

Muhafazakar öğrenci hareketi Turning Point USA'in kurucu ortağı ve başkanı olan Charlie Kirk, 10 Eylül Çarşamba günü Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir açık hava etkinliğinde konuşurken vurularak öldürülmüştü. Suikastın ardından olay yerinden kaçmayı başaran 22 yaşındaki Tyler Robinson, 11 Eylül gecesi olay yerinden yaklaşık 420 kilometre uzaktaki aile evinde gözaltına alınmıştı.

Savcılar idam talebinde bulunacaklarını açıklamıştı

Ağırlaştırılmış cinayetle suçlanan Robinson'un mahkum edilmesi halinde idam cezası talep edeceklerini açıklayan savcılar, Robinson'a yöneltilen suçlamalar arasında ağırlaştırılmış cinayetin yanı sıra "adaleti engelleme" ve "tanıkları etkileme" dahil 7 farklı suçun bulunduğunu duyurmuştu. - SALT LAKE CITY