Adalet Bakanı Tunç: "11. Yargı Paketi ile infazda eşitsizlikler giderildi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemenin hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, düzenlemeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Tunç'un sosyal medya paylaşımında, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da faydalanabilmesinin sağlandığı belirtildi.

Düzenleme ile suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıkların giderildiğini vurgulayan Tunç, infazda eşitlik ilkesinin güçlendirildiğini ifade etti.

Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından; 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı tanınmaktadır. Bu düzenlemenin temel amacı; Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin, kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemektir.

Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur."

Bakan Tunç, ceza infaz kurumlarında gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve bugün itibarıyla düzenlemeden faydalanacak hükümlülere ilişkin işlemlerin başlatıldığını da paylaşımında duyurdu. - ANKARA