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Ceylan ailesinden iftar

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ceylan ailesinden iftar

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve ailesi, memleketi Safranbolu'da iftar programı düzenlendi.

Ak Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve ailesi, memleketi Safranbolu'da iftar programı düzenlendi.

Ceylan, ilçeye bağlı Gayza Köyü Sosyal Tesislerinde, annesi Hacı Zehra Ceylan'ın ruhuna ithafen iftar yemeği verdi.

Programa, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, kurum müdürleri, ile çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, iftar programına katılanlara teşekkür etti. - KARABÜK

Ceylan ailesinden iftar

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Ceylan, Safranbolu, AK Parti, Karabük, Politika, Haberler

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