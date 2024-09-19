Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

Adana 8. Bölge Adliye Mahkemesi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın istinaf incelemesinde bulunan ve tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyayı karara bağladı. Buna göre, Kadir Aydar hakkındaki karar oy çokluğu ile onandı.

YEREL SEÇİMDE YÜZDE 45 İLE SEÇİLMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 45 oy oranına ulaşan Başkan Aydar'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, Aydar hakkında siyasi yasak da getirildi. Muhalif üye tarafından şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek, kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği muhalefet şerhinde vurgulandı.

KADİR AYDAR'DAN AÇIKLAMA

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD'si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.