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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
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Adana 8. Bölge Adliye Mahkemesi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a "tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 45 oy oranı elde eden Aydar hakkında siyasi yasak da getirildi.

Adana 8. Bölge Adliye Mahkemesi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın istinaf incelemesinde bulunan ve tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyayı karara bağladı. Buna göre, Kadir Aydar hakkındaki karar oy çokluğu ile onandı.

YEREL SEÇİMDE YÜZDE 45 İLE SEÇİLMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 45 oy oranına ulaşan Başkan Aydar'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, Aydar hakkında siyasi yasak da getirildi. Muhalif üye tarafından şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek, kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği muhalefet şerhinde vurgulandı.

KADİR AYDAR'DAN AÇIKLAMA

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD'si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (6)

SMMM:

AKP Lİ OLSAYDI AYNI KARARI VEREBİLİRMİYDİ BAĞIMSIZ YARGI :)

66
24
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Ekrem Anlı:

şu adama bi rahat vermediler, geçen seçimde de görevden almışlardı

55
25
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hakan sorgular:

halkı yok saymak dan başka birşey değil

43
16
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Orhan Özsoy:

Gene ne yaptı bu

32
22
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Ali Baba:

Kayyum atsalar ya doğu güney doğu ya atıkları gibi

0
0
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Naci Büyükkal:

Doğru kadardır.

0
0
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