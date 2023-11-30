Ceyhan Belediye Başkanı Esnafla Buluştu

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Küçükkırım Mahallesi'nde esnafla bir araya gelerek sorunları dinledi ve hayırlı işler diledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Küçükkırım Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi. Esnafın sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Erdem, tüm esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Ekonomideki zor günleri hep birlikte, yardımlaşarak, dayanışarak atlatacaklarına olan inancını paylaşan Başkan Erdem, emekleriyle Ceyhan'a değer katan esnafla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiklerini söyledi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Erdem, "Belediyemizin imkanları doğrultusunda gerek esnaf ve sanatkarımızın gerekse vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm sunmaya gayret ediyoruz. Yaşamın her alanında ve her anında dost elimizi komşularımıza uzatmaktan geri durmuyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin dertleriyle dertleniyor, hallerini hatırlarını soruyor, varsa sorunları çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Ceyhan sevdalısı olarak ilçemizin en iyi yerlere gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.